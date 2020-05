Seagate lanza un disco duro por la llegada de The Last of Us Part II

Agrandar Imagen Seagate

La fabricante de periféricos Seagate anunció el lanzamiento de un disco duro para celebrar el lanzamiento de The Last of Us Part II, uno de los juegos más esperados.

El disco duro Game Drive de Seagate en esta edición de The Last of Us está pintando en color negro y con un grabado en láser del tatuaje del personaje Ellie del juego. Seagate dice en el anuncio que esta edición de la unidad de almacenamiento está optimizada para las consolas de Sony.

El disco duro de The Last of Us Part II tiene una capacidad de 2TB y se puede conectar como unidad externa a una PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Seagate dice que el Game Drive estará disponible a partir del 19 de junio, mismo día en que The Last of Us Part II se comenzará a vender. Las unidades de Game Drive son limitadas.

The Last of Us Part II es la segunda entrega de uno de los juegos más aclamado y galardonados entre las consolas recientes. El título original se lanzó para la PlayStation 3 en 2013. La segunda entrega está en desarrollo desde hace varios años, pero su lanzamiento fue postergado en tres ocasiones, con la más reciente a principios de 2020. El juego, según la última fecha oficial publicada por Sony, saldrá el 19 de junio.

El miércoles 20 de mayo, Sony publicó un nuevo avance del juego en el que se ven adelantos del modo de juego y se incluyen comentarios de Neil Druckmann, director del desarrollo del juego. El título es una exclusiva de Sony para sus consolas.