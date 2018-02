Muchas toneladas de plástico acaban en el océano cada año, creando el llamado "mar de plástico": un cúmulo de basura que flota en el agua y ocupa millas y millas. Pero el proyecto australiano Seabin Project está tratando de evitar que botellas de agua, bolsas de plástico, bandejas de poliestireno expandido u otros restos acaben en el océano. Su solución son cubos de la basura flotantes llamados Seabin, que se sumergen en el agua de muelles, puertos, puertos deportivos, etc.

Stephen Beacham/CNET

Vimos cómo el director ejecutivo de Seabin Project, Pete Ceglinski, instalaba un Seabin en Ballena Isle Marina en Alameda, California. Lo instaló al lado de un interruptor pero en el futuro estos cubos de la basura podrían funcionar con energía solar.

Los Seabins no tragan agua como una aspiradora. En lugar de eso una bomba eléctrica que se puede sumergir mueve una cesta interior por encima del nivel del mar y luego la vuelve a sumergir. De este modo saca el agua.

"La bombeamos del fondo y entonces filtramos la basura y el aceite que hay en medio de todo eso", explica Ceglinski. "Con el filtro que estamos usando, conseguimos atrapar microplásticos de hasta 2mm de tamaño. Y hemos desarrollado el filtro usando una malla más fina para atrapar microfibras. Cosas que no puedes ver a simple vista".

Además hay una almohadilla al fondo de la cesta que va absorbiendo aceite.

En condiciones de mar calmado y sin viento, el Seabin puede conseguir basura de entre 5 y 15 pies de distancia (entre unos 2 y 6 metros), pero eso quiere decir que no agarra basura que no está flotando en su camino. De modo que los puertos deportivos o puertos tienen que escoger una localización estratégica para maximizar la recogida de basura. Además no puede recoger ciertas piezas de basura especialmente grandes.

Stephen Beacham/CNET

Ceglinski dice que de media los Seabins atrapan unas 3.3 libras (1.5 quilos) de basura al día. Algo que equivale a media tonelada al año. También dice que estos cubos de basura no suponen un peligro para la vida salvaje y sólo unos pocos peces muy pequeños han acabado atrapados en Seabins.

"La cosa que más están atrapando los Seabins son colillas. La segunda cosa que más atrapan son partículas de plástico. Y la tercera envoltorios para la comida", dijo Ceglinski. "Además del aceite, que siempre está presente en las marinas deportivas".

Hay más de una docena de Seabins instalados en ocho países, pero la empresa tiene pedidos de 70 países diferentes y espera empezar a enviar unos 1,500 Seabins a partir de 2018. Su precio es de unos 3,300 euros cada uno, aproximadamente unos US$4,100.

"Es un empleado que trabaja las 24 horas del día y entonces sólo hay que venir periódicamente. Además de recoger muchas cosas pequeñitas que a nosotros se nos escapan", dice Michelle Shadow, la gerente general de Ballena Isle Marina.

En los próximos 10 años, el Seabin Project espera que los Seabins estén en el océano abierto.