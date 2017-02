Parece un tema trivial, pero desde el anuncio del título del Episodio VIII de Star Wars en enero pasado, los fanáticos han estado debatiendo sobre su significado. ¿Es The Last Jedi singular o plural?

El enigma del título parece haber sido en parte resuelto hoy. Según reporta la página Web Slashfilm, los perfiles en Facebook del Episodio VIII publicaron las versiones en varios idiomas del título, confirmando que está en plural.

La duda obedecía a que Jedi es un término invariable, que designa por igual a un Jedi o a varios. ¿Se refería el título a que Luke Skywalker es el último Jedi? ¿Significa esto que muere en la película?

Pues Slashfilm ha reunido todas las traducciones y se lee que, en español, es Los últimos Jedi. Y en portugués es Os Últimos Jedi. En francés, Les Derniérs Jedi. En todos estos idiomas, jedi está en plural. Zanjado el tema.

@slashfilm It's plural! There is more than one Jedi. Legit image, just posted on the Portuguese #StarWars FB page! pic.twitter.com/njMl7rzUsq