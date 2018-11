SDC 2018: Teléfono plegable Samsung, One UI (Android Pie), Android Q y Galaxy S10

CNET

SDC 2018 (Samsung Developer Conference), la conferencia para desarrolladores de Samsung finalizó con un montón de novedades.

Teléfono plegable Samsung (Galaxy X o Galaxy F)

Samsung presentó su primer teléfono plegable, conocido hasta el momento como Galaxy X o Galaxy F.

La empresa fue muy precavida y lo mostró con luces bajas para que no poder ver con detalle el diseño del celular, sino que más que todo para presumir del concepto general que ofrecería el celular, mientras que también reveló su interfaz One UI, algunas especificaciones y algunas de las funciones diferenciadoras que tendría este celular flexible o teléfono plegable.

La empresa no ha confirmado el nombre y precio del posible Galaxy X, ni tampoco todas sus características, pero puedes conocer más sobre este teléfono plegable aquí.

One UI: Interfaz del Galaxy X y la actualización Android Pie para los S9 y Note 9

One UI es el nuevo nombre de la interfaz personalizada de Samsung, la cual está basada en Android Pie.

Esta interfaz One UI es la que tendrá el Galaxy X (teléfono plegable de Samsung). Integra una nueva función llamada Multi Active Windows, la cual permite ejecutar hasta tres apps a la vez en la misma pantalla.

Asimismo, la interfaz le da prioridad para mostrar el contenido interactivo en la parte superior de la pantalla, mientras que en la parte inferior muestra contenido general con el cual no tienes que interactuar tantas veces para que lo puedas controlar con una sola mano.

Además, trae modo de noche a través de toda la interfaz y cambios importantes en el diseño. Puedes conocer más de las novedades de One UI (Android Pie) para los celulares Samsung aquí.

Lo más interesante es que One UI llegará como la actualización Android Pie para el Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, S8, S8 Plus y Note 8 en un futuro.

One UI Beta Program

Samsung también anunció esta semana que lanzará el programa beta de Android Pie para los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en noviembre. Los interesados deberán inscribirse y estará disponible en países como Estados Unidos, España y Francia, entre otros.

Puedes conocer cómo descargar Android Pie para los Galaxy S9 aquí.

Actualización de Android Pie para los Galaxy S9 y Galaxy Note 9

Aunque la versión beta de Android Pie (One UI) va a estar disponible en noviembre, la versión final de la actualización Android Pie para el Galaxy S9, Galaxy S9 Plus y Galaxy Note 9 no llegará sino hasta enero de 2019.

Un vistazo al Galaxy S10

Samsung también presentó nuevas pantallas, llamadas Infinity V, Infinity U, Infinity O y New Infinity. Las pantallas ofrecen diferentes diseños de cejas y el reemplazo de cejas.

Las dos primeras tienen una ceja como la del Essential Phone (Infinity U) y una ceja similar con más forma de V (Infinity V), mientras que la pantalla Infinity O tiene un orificio para la cámara y New Infinity es sólo pantalla.

Aunque en el mejor de los casos el Galaxy S10 tendría la pantalla New Infinity, los rumores han sugerido que Infinity O será seguramente la pantalla que usaría el celular.

Primeras novedades de Android Q

Google estuvo presente en la conferencia para desarrolladores de Samsung (SDC 2018) y anunció que Android Q tendrá de manera nativa de compatibilidad con pantallas flexibles, celular con múltiples pantallas con continuidad de uso y Multi Active Window, la posibilidad de ejecutar hasta tres apps a la vez en una sola pantalla.

Aunque Android Pie y Android Oreo ya permitirían dos apps a la vez, una de ellas no estaba totalmente activa. En Android Q todos los apps en Android Q estarán activos en todo momento.

Bixby más inteligente

Samsung también liberó un SDK (kit de desarrollo) para permitir que terceros hagan más inteligente a Bixby, el asistente virtual de la empresa que llegará a toda clase de dispositivos nuevos de la empresa.

Galaxy Home seguramente en 2019

Por último, Samsung habló nuevamente de Galaxy Home, pero no presentó novedades importantes. Sin embargo, el SDK de Bixby es el principal componente que necesita Galaxy Home para competir en el mercado donde Google Home, Amazon Echo y Apple HomePod están presentes.

Debido a esto, es muy posible que Galaxy Home no llegue este año, sino hasta 2019.

