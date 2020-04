Scorsese conversa con Apple y Netflix para financiar su nueva película

Getty

Las súper producciones con grandes presupuestos y muchos efectos visuales no asustan a Martin Scorsese, como queda prueba en sus películas Gangs of New York (2002), Hugo (2011) y The Irishman (2019). Su nuevo proyecto, Killers of the Flower Moon, sigue esa línea, por lo que el director estaría en conversaciones con Apple y Netflix para financiarla, según reportó The Wall Street Journal el viernes, 10 de abril.

La película ya tiene asegurados como protagonistas a Leonardo DiCaprio y a Robert De Niro, dos actores frecuentes en la filmografía de Scorsese. Pero estas dos estrellas no son suficientes para garantizar el financiamiento de un estudio, pues el presupuesto de Killers of the Flower Moon es de US$200 millones.

De allí que Scorsese estén en conversaciones con Apple TV Plus, Netflix y otras plataformas de streaming para financiar un largometraje tan costoso. Debe recordarse que The Irishman, que usó abundantes efectos visuales para rejuvenecer a su elenco principal -- De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, entre otros --, costó más de US$150 millones.

El filme -- que tiene el respaldo parcial de Paramount Pictures -- cuenta la historia real de los asesinatos de nativos americanos de la Nación Osage, en Oklahoma, durante la década de 1920. La investigación de estos crímenes fue encomendada a un grupo de oficiales federales que posteriormente fundarían el FBI.

Killers of the Flower Moon todavía no dispone de fecha de estreno en cines.