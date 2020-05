Warner Bros. Pictures

Tengo un vago recuerdo de sábados por la mañana (tal vez eran los domingos) viendo con mi hermana la serie Scooby-Doo, de la factoría Hanna-Barbera. La serie de dibujos animados era protagonizada por un grupo de adolescentes investigadores de fenómenos paranormales, que tenían cierto talento para meterse en líos e iban siempre acompañados por su perro, Scooby. Scooby-Doo sigue guardando cierta imagen de ideal perruno para mí: grandote, siempre hambriento, totalmente asustadizo, amistoso y patoso.

Así que lo de ver , disponible en venta (US$24.99) y alquiler (US$19.99) en Estados Unidos desde este 15 de mayo en servicios de video bajo demanda, tenía cierto punto nostálgico.

La nueva película de animación basada en los personajes clásicos de la serie de finales de los sesenta cuenta con el equipo completo: la siempre atenta Daphne (voz de Amanda Seyfried); la inteligente Velma (voz de Gina Rodriguez); el algo presumido Fred (voz de Zac Efron); el eternamente hambriento y no necesariamente brillante Shaggy (voz de Will Forte), y el mejor amigo de Shaggy, Scooby-Doo (voz de Frank Welker), un perro poco agudo (aunque capaz de hablar) y en una eterna búsqueda de su próxima fuente de alimentación.

La película es una oda a la nostalgia con guiños para la audiencia de más edad. Hay una versión contemporánea de los títulos de crédito originales de la serie y el filme incluso se ha tomado la molestia de tratar de encontrar un punto medio en la sofisticación de la animación empleada para representar a sus personajes. Los protagonistas de SCOOB! se reconocen en la imagen de Shaggy, Scooby y compañía que recordamos de los años sesenta y setenta, lo que permite ahora mismo las hazañas tecnológicas a nivel de texturas, iluminación de piel o recreación de cabello.

Warner Bros. Pictures

SCOOB! nos explica primero cómo se conocieron todos estos personajes durante su infancia, en una serie de secuencias que casi podrían constituir un episodio de la serie original, para hacer una elipsis temporal y presentarnos a un equipo para el que han pasado algunos años y que tiene que enfrentarse a un nuevo misterio. Aunque la escala del mismo sea de dimensiones más cinematográficas que televisivas.

Y esa es una de mis mayores quejas sobre una película que parece diseñada para espectadores hiperactivos, en la que no hay lugar para la pausa y donde siempre está pasando algo. Además de estar repleta de personajes a quienes no se les acaba de sacar partido. Sumados a los integrantes de Mystery Inc. (Daphne, Velma, Shaggy, Fred y Scooby), SCOOB! desempolva varios personajes clásicos de Hanna-Barbera: el eterno villano Dick Dastardly y su perro de risita característicamente pegadiza y endemoniada; el perro robot Dynomutt y su no demasiado brillante jefe, el superhéroe Blue Falcon; o la increíblemente perspicaz Dee Dee Skyes. Eso sin contar cameos del presentador de American Idol Simon Cowell, el músico callejero Harry Perry o el locutor radiofónico Ira Glass.

La moraleja en SCOOB! (naturalmente la hay) está servida con poca sutileza. Shaggy se queja bastante pronto en la película de que la versión más mezquina de Simon Cowell le haya dicho que la amistad no puede arreglar nada. Y ahí ya se sabe que el valor de la amistad va a jugar un papel fundamental en esta historia. También lo juega la capacidad humana de equivocarse y reconocer no saber cómo hacer algo. "¿Entonces es heroico estar asustado e incluso perder a veces?", dice en un raro momento de humildad un Blue Falcon todavía no acostumbrado a las exigencias del trabajo de superhéroe.

Warner Bros. Pictures

A diferencia de con otras películas de animación, la lectura o disfrute para los adultos se queda aquí simplemente en ese punto de nostalgia. Y en la inclusión de varios chistes aquí y allá que echan mucha mano a referencias de la cultura popular contemporánea. El que más me hizo reír incluye a Velma disfrazada de Ruth Bader Ginsburg por Halloween. Shaggy quiere saber si es un personaje de Harry Potter y a qué casa pertenece. ¿Hufflepuff tal vez?. Ella le responde que es una jueza del Tribunal Supremo. Y Shaggy dice: "¡Oh, Slytherin!".

Un personaje secundario de la película también califica Halloween de gran estrategia comercial de la industria del jarabe de maíz. Y cuando Dastardly adjetiva a Fred como Hemsworth, éste se apresura en tratar de descubrir si Liam o Chris. Pero más allá de estos momentos para el humor, mi experiencia como espectadora adulta no fue muy completa.

Que en SCOOB! se podrían haber aplicado la máxima del menos es más está claro. Pero también lo está que las opciones de nuevas películas de estreno es limitada en estos momentos. Y Warner Bros. debe querer ver si es posible emular la envidiable taquilla de Trolls World Tour, otra película de animación que se estrenó recientemente en video bajo demanda a causa de los cines cerrados y demostró que hay muchos padres tratando de encontrar nuevas formas de distraer a sus hijos.

Y es que se me ocurren formas peores de entretener a los niños que ponerlos a ver a Shaggy y Scooby asustándose y saltando uno en brazos del otro.