Scarface volverá a la pantalla bajo la dirección de Luca Guadagnino

Scarface, la historia del narcotraficante que interpretaron Al Pacino en 1983 y Paul Muny en 1932, volverá a la gran pantalla, de la mano del nominado al Oscar, Luca Guadagnino (Call Me by Your Name).

En una nota de Variety, publicada este 14 de mayo, se asegura que Universal Pictures tiene engranado el proyecto, con Joel Coen y Ethan Coen como guionistas. Los hermanos Coen han ganado cuatro premios de aa Academia, y acumulan éxitos como The Big Lebowski (1998), O Brother, Where Art Thou? (2000), The Man Who Wasn't There (2001), No Country for Old Men (2007) y True Grit (2010).

No hay fecha para el estreno de la nueva Scarface ni noticias sobe el elenco.

En la versión de 1983, Oliver Stone fue el guionista y Brian de Palma el director. Pacino (Tony Montana) y Michelle Pfeiffer (Elvira) fueron los protagonistas. En esta adaptación, el protagonista es un expresidario cubano.

La cinta ya había sido adaptada en 1932, con Howrad Hawks en la dirección. Paul Muny (Tony Camonte) hacía de un mafioso italiano, como aparece en la novela homónima de 1929 escrita por Armitage Trail, que inspiró el filme.

Guadagnino es conocido por sus historias íntimas y por tener completa libertad al momento de rodar sus películas. Así sucedió con el remake de Suspiria, adaptación libre del filme que dirigió Darío Argento en 1977. La cinta recibió críticas dispares. De manera que este será el primer proyecto "grande" del director.

Guadagnino dirigió Call Me by Your Name, película estrenada en 2017, que fue nominada a cuatro premios de la Academia, entre ellos, Mejor película. Ganó uno: Mejor guión original.