Ya tenemos fecha para el estreno del reboot de Saved by the Bell

Peacock tiene una buena noticia para los fanáticos de Saved by the Bell, serie que fue todo un suceso en los años 90. El servicio de streaming de NBC anunció en un video, este 29 de septiembre, que estrenará el reboot de la serie el próximo 25 de noviembre.

Eso sí, en la trama hay un giro importante: Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) es el gobernador en California. Agobiado por la falta de fondos para el financiamiento escolar, decide cerrar las escuelas secundarias públicas y reacomodar al alumnado en escuelas de mayor rendimiento como la Bayside High, donde los alumnos "recibirán una dosis de realidad muy necesaria".

La serie parece enmarcarse en la línea del Príncipe de Bel-Air, que en su reboot, con Will Smith, explorará las diferencias sociales, alejándose de los sketches tradicionales que se ven en los sitcoms de décadas pasadas.

Elizabeth Berkley y Mario Lopez protagonizan la nueva serie, retomando sus papeles como Jessie Spano y A.C. Slater. John Michael Higgins (Big Hero) también interpreta al director Toddman junto a una nueva clase que incluye a Belmont Cameli (The Husband), Dexter Darden (The Binge), Mitchell Hoog (The Surrogate), Alycia Pascual-Peña (The Plug), Josie Totah (Good People) y Haskiri Velazquez (Blue Bloods).

Tracey Wigfield (Great News, Four Weddings and a Funeral) se desempeña como escritora y productora ejecutiva de la serie, junto con el productor ejecutivo Franco Bario. Peter Engel también se desempeña como productor ejecutivo.

Saved by the Bell es una producción de Universal Television, una división de Universal Studio Group.