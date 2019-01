Google

El motor de búsqueda Google anunció el martes el ganador de la décima edición de su concurso nacional Doodle for Google, que cada año recibe cientos de miles de dibujos de niños y que en 2018 tuvo como tema principal Lo que me inspira. El dibujo ganador del concurso Doodle for Google de 2018 fue creado por la niña Sarah Gomez-Lane, estudiante de segundo grado que dibujó un grupo de dinosaurios para representar su deseo de convertirse en paleontóloga al ser mayor.

Además, por primera vez en los diez años del concurso, Gomez-Lane colaboró con el equipo a cargo de los doodles de Google para transformar el dibujo premiado en una obra de arte animada e interactiva. La niña también recibió US$30,000 para una beca universitaria y su escuela primaria en Falls Church, Virginia, "recibirá US$50,000 para invertir en tecnología que ayude a los estudiantes como Sarah a continuar estudiando lo que los inspira", indica el comunicado de Google.

El jurado de Doodle for Google estuvo integrado por el animador Jimmy Fallon, presentador de The Tonight Show; Kermit the Frog -- conocida como la Rana René en Latinoamérica y la Rana Gustavo en España -- y la Maestra Nacional del Año 2018, Mandy Manning.

Si te interesa el concurso, puedes dirigirte a la página Web doodle4google.com para enviar tus ilustraciones antes del 18 de marzo, la fecha límite para el concurso de 2019.

Como lo indica la propia Google, los doodles son "diferentes representaciones visuales divertidas, sorprendentes y, a veces, espontáneas que se realizan en el logotipo de Google para celebrar fiestas, aniversarios y las vidas de artistas, pioneros y científicos famosos".

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.