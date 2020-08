Cortesía de Netflix

Ser estrella en TikTok abre puertas. La comediante Sarah Cooper, que se hizo famosa por sus imitaciones del presidente estadounidense Donald Trump en esta red social durante la pandemia de COVID-19, grabará un programa especial en Netflix, según publicó The Hollywood Reporter el miércoles 12 de agosto.

El programa especial será dirigido por Natasha Lyonne (Russian Doll, Orange is the New Black) y tendrá como productora ejecutiva a la comediante Maya Rudolph (célebre estos días pues es la actriz que personifica a la senadora Kamala Harris en el show humorístico Saturday Night Live).

El título es Sarah Cooper: Everything's Fine y, según refiere The Hollywood Reporter, estará formado por viñetas o sketches centrados en temas políticos, raciales, género y clases sociales, entre otros. El especial también incluirá entrevistas breves y segmentos con invitados especiales.

Se trata de un programa especial, sin continuación, y el plan de Netflix es estrenarlo en el otoño de 2020.