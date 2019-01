Un detractor de Facebook sería el nuevo encargado de la privacidad en Apple

Agrandar Imagen Zhang Peng

Apple tiene un nuevo integrante para mejorar el manejo de información de sus usuarios: Sandy Parakilas.

El ejecutivo, que ha pasado por las filas del Center for Human Technology, Uber y Facebook, será el nuevo encargado de los equipos de privacidad en Apple, según un reporte de The Financial Times y reproducido por sitios especializados como AppleInsider.

El nuevo integrante de Apple ha sido un ferviente crítico del manejo de información de los usuarios de empresas como Google y Facebook.

Parakilas comenzó su carrera tecnológica con enfoque a la privacidad en 2011, según su página en LinkedIn, cuando se unió a Facebook como el encargado de verificar que los terceros cumplieran con las políticas de privacidad de la red social. Según AI, Parakilas salió de Facebook en 2012 por conflictos con ejecutivos de la empresa. Parakilas sirvió como testigo durante audiencias del Reino Unido sobre el caso de Cambridge Analytica, dice AI.

Parakilas se unió a Uber en 2016 para ayudar a que los choferes entendieran cómo obtener ganancias en la plataforma. Parakilas es el ejecutivo al frente de operaciones del Center for Human Tecnology, una iniciativa que intenta impulsar nuevas leyes y mayor regulación sobre firmas tecnológicas.

El nuevo ejecutivo podría encargarse del manejo de datos que Apple tiene sobre la información de sus usuarios y asegurarse de que la firma obtenga lo mínimo de información sobre ellos, o también podría encargarse de la estrategia de Apple para comunicar a sus usuarios sobre el uso de estos datos.

Apple es una compañía que intenta minar la menor cantidad de información al mismo tiempo que intenta ser lo más transparente posible sobre estos datos. La compañía tiene un sitio para que los usuarios vean cómo es el manejo de datos y da la posibilidad de descargar —y eliminar— esos datos; Apple también tiene un sitio en donde periódicamente menciona las solicitudes del gobierno por información de usuarios. La movida más reciente de Apple sobre la privacidad —un tanto más publicitaria que útil— fue pintar un enorme cartel sobre la privacidad en el CES 2019, la feria de electrónica de consumo más grande de Estaados Unidos.

El perfil laboral de Parakilas en LinkedIn no se ha actualizado y aún no menciona el nuevo empleo en Apple. Su perfil en Twitter tampoco tiene información sobre la firma de Cupertino, aunque parece no tener mucha actividad en la red social.