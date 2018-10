Sandra Bullock protagoniza película en Netflix y ya tiene tráiler

Saeed Adyani/Netflix

Cada vez es mayor el número de estrellas de Hollywood que participan en proyectos dirigidos al streaming. Sandra Bullock, ganadora del Oscar a mejor actriz en 2010 por The Blind Side, debuta en Netflix con la película Bird Box –titulada A ciegas en castellano–, que la plataforma de streaming estrenará el 21 de diciembre.

Netflix divulgó el miércoles el tráiler del filme, que luce como un filme que mezcla suspenso, acción y horror. Si en A Quiet Place (2018), los personajes debían evitar hacer ruido para no llamar la atención de los monstruos, en Bird Box la clave es no hacer contacto visual con unas criaturas capaces de inducir, en quiénes las ven, la sensación de que se contempla la cosa que más se teme.

La sinopsis oficial de Bird Box es la siguiente: "Cuando algo misterioso diezma la población mundial, solo se sabe una cosa: si lo ves, te suicidas. Malorie (Sandra Bullock) encuentra amor, esperanza y un nuevo comienzo. Ahora deberá huir junto a sus dos hijos por un río traicionero al único sitio que parece ofrecer refugio. Pero para sobrevivir, deberán completar el peligroso viaje de dos días con los ojos vendados".

Además de Bullock, en la película participan Sarah Paulson, John Malkovich, Rosa Salazar (la protagonista de Alita: Battle Angel), Danielle Macdonald, Trevante Rhodes, Jacki Weaver, Machine Gun Kelly, Lil Rel Howery, David Dastmalchian, Amy Gumenick y Julian Edwards.

Basada en la novela homónima de 2014 escrita por Eric Heisserer, la película es dirigida por la danesa Suzanne Bier, ganadora del Emmy 2016 a mejor directora de una minisierie por The Night Manager; además, su película In a Better World obtuvo el Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2011.

Bird Box se estrena en Netflix el 21 de diciembre.

