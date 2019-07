Sandman: El proyecto 'maldito' de Neil Gaiman por fin saldrá a la luz en Netflix

DC Comics

Según The Hollywood Reporter (THR), Netflix cerró un acuerdo con Warner Bros para sacar adelante uno de los cómics "modernos" más aclamado por la crítica: Sandman, de Neil Gaiman.

"Más de tres años después del intento fallido de New Line de convertir la novela gráfica en una película, Netflix ha firmado lo que las fuentes describen como un acuerdo financiero masivo con Warner Bros Television para adaptar al best-seller en una serie de televisión de acción", dice la nota de THR, que fue publicada el 30 de junio.

NI Netflix ni Warner Bros han querido hablar a los medios de comunicación sobre este acuerdo, pero según THR, que dio la primicia. Se trataría de "la serie de televisión más cara que DC Entertainment haya hecho".

Sandman es una creación de Neil Gaiman, uno de los cuatro guionistas de Doctor Who y autor de obras consagradas como El hombre de arena, Coraline, Stardust, Death: The high cost of living y MirrorMask. También trabajó en éxitos en la gran pantalla como La princesa Mononoke y Beowulf.

Según THR, Allan Heinberg, guionista de Wonder Woman, se encargará de escribir, producir y hacer de showrunner en la serie. Gaiman y David Goyer (guionista de la trilogía Blade) serán los productores.

¿Quién es Sandman?

Sandman nos cuenta la historia de Morpheus, que en el cómic es llamado con una infinidad de apelativos: Morfeo, Oniros, el Formador, el Príncipe de las Historias y, a veces, Arenero. Tras ser encarcelado por ocultistas en 1906, logra escapar en 1980 y, mientras se adapta a la nueva sociedad, empieza a planear su venganza.

"El rey de los sueños aprende que uno debe cambiar o morir y tomar su decisión", llegó a explicar Gainman sobre el cómic en algunas conferencias. Pero contrario a lo que se cree, The Sandman (como es su nombre original) no es un superhéroe. Comenzó como una serie de capítulos cerrados, con principio y fin, de historias de terror y luego evolucionó hacia el género fantástico, introduciendo elementos mitológicos.

Según la página Web especializada en cine y series Fotogramas: "Roger Avary (ganador del Óscar por Pulp Fiction) estuvo vinculado a una posible versión hace años, mientras que HBO y Warner Bros. estuvieron a punto de crear sus propias adaptaciones hace tiempo. El último intento en llevarlos a la gran pantalla fue en 2013, cuando Joseph Gordon-Levitt quiso crear una serie de películas con New Line Cinema, proyecto que nunca consiguió ver la luz debido a diferencias creativas, ya que el actor pensó que la historia funcionaría mejor como una serie de televisión en lugar de como una trilogía de películas.

Veremos si el tiempo le dio la razón a Gordon-Levitt.