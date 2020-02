César Salza / CNET

Me quiere, no me quiere... Pues si te quiere, hay una forma fácil de hacerle revivir esos bonitos momentos mediante una película de San Valentín hecha con Google Fotos, un regalo gratis que te hará quedar muy bien, y que además puedes compartir en redes sociales para dejar claro en este día del amor y la amistad que quieres a esa persona especial, ya sea tu pareja, tu madre y ... ¿por qué no?, tu perro.

Vamos a explicarte paso a paso qué debes hacer para crear esta bonita película de San Valentín con las mejores fotografías y videos que tengas almacenadas en el servicio.

Pasos para crear una película de San Valentín

Lo primero que debes hacer es descargarte Google Fotos, ya sea para iOS o Android, en ambos casos podrás encontrar esta funcionalidad. Sino tenías hecho este paso y nunca has utilizado esta aplicación, tendrás que permitir que Google guarde todos tus archivos en la nube antes de poder continuar.

Puedes sincronizar tus fotografías desde la aplicación o desde el sitio Web, de hecho, los pasos que describiremos a continuación también te servirán si prefieres hacerlo sentado en tu computadora y no desde el móvil.

Lo primero que debes hacer es abrir Google Fotos (móvil o Web) y ubicar el área Asistente. Desde tu celular lo verás en la parte inferior y en una computadora abriendo la pestaña izquierda del menú de opciones.

En el asistente te aparecerán varias posibilidades, una de ellas es la de "Película". Deberemos acceder aquí para crear nuestra película de San Valentín gratis. Una vez dentro debes elegir la opción "Película de San Valentín", que tiene un corazón y una carta.

Google advierte desde el principio que conseguirá un mejor resultado si tienes muchas fotos en las que ambos salgan juntos. Si decides hacerlo con amigos, aplicará la misma fórmula.

Una vez que accedes a hacer la película Google te propondrá una serie de rostros que aparecen en tus fotos, en mi caso, salen familiares y amigos. Podrás elegir a una o dos personas -- no más --, las cuales serán incluidas en la película gracias a la inteligencia artificial de Google Fotos.

Y listo, Google arrojará el mensaje "creando película", y te advertirá de que puede tardar un rato, pero te avisará mediante una notificación cuando esté lista.