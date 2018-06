Una estatua de madera del siglo XVI de San Jorge en la Iglesia de San Miguel en la localidad de Estella, España, necesitaba de una restauración.

Los mejores memes sobre la penosa restauración del 'San Jorge de Estella' https://t.co/2E2QJXMbMe pic.twitter.com/izBICHRbAh — Juank (@JCSura) June 26, 2018

De nuevo en España se vuelve a destrozar una obra de arte. Esta imagen es de San Jorge y del siglo XVI de San Miguel de Estella (Navarra). Curioso que los jefes contraten a semejantes restauradores, a lo mejor se tendrían que restaurar los jefes que los contratan ¿No? pic.twitter.com/G9iyLidgPr — Xavi Escaned (@escaned) June 26, 2018

Pero el proceso de restauración dejó a San Jorge con un aspecto caricaturesco. Se parece al personaje de Woody de Toy Story o a Tintín. O también se ve como el cantante Boy George, o un Nicolas Cage un poco aterrador. Al menos eso es lo que aventuran las reacciones en redes sociales a la figura restaurada de San Jorge.

Mi padre dice que el San Jorge de Estella restaurado se parece a Tintín. pic.twitter.com/KIpAbQgKBy — Ana Menéndez (@anuska_truska) June 26, 2018

Disney también está comprando a los ecce homo. Por ahora tiene ya a San Jorge de la Estrella y lo ha restaurado. pic.twitter.com/rnApW1hJ5D — Las crónicas de Deckard (@cronicasdeckard) June 26, 2018

De hecho ya vi que lo compararan directamente con esta figura. La editorial debería denunciar a la parroquia por plagio: pic.twitter.com/WbbU80DQr7 — Ébel (@komondc) June 26, 2018

Nuevas fuentes informan que la restauradora del San Jorge de Estella es muy fan de Tintín... pic.twitter.com/2ZtaRyqxNi — franXu (@panse1981) June 26, 2018

Que no os engañen, el San Jorge de Estella es Stingy de Lazy Town pic.twitter.com/xjfAI3YukI — Fernando Segovia (@fersegoji) June 25, 2018

¿Sabéis a qué me ha recordado la mascota Tarracvs de los Juegos Mediterráneos? pic.twitter.com/NldGvLLy15 — Ana Menéndez (@anuska_truska) June 26, 2018

San Jorge de Estella

Restaurado pic.twitter.com/qelzW2rVPy — 🇪🇸M30Norte🇪🇸 (@M30Norte) June 26, 2018

"Tenemos a expertos examinando la estatua ahora mismo para ver si se puede revertir el daño", le dijo Koldo Leoz, el alcalde de Estella, al diario The New York Times. "Es posible que el detalle de la armadura y los colores originales se hayan perdido para siempre".

Leoz dijo que no piensa que el restaurador tuviera intenciones nefastas, pero que "obviamente no actuaron de forma responsable con el tesoro que tenían bajo su posesión". Leoz le dijo al Times que el trabajo de restauración fue realizado por un taller con experiencia en las artes y artesanías para niños, y que se especializa en reparaciones básicas de muebles — y que no se especializa en la restauración profesional de obras de arte. La empresa no respondió a llamadas telefónicas y su página de Facebook ha sido eliminada.

Si todo esto te suena familiar, no tienes que hacer memoria más allá de 2012, cuando una mujer con el nombre de Cecilia Giménez se encargó de repintar una pintura de Cristo llamada "Ecce Homo" en Borja, España. El resultado se volvió viral y convirtió la localidad en una atracción turística.

Nuestra productora Marta Franco, de hecho, se tomó una foto con la versión restaurada del "Ecce Homo". Miren para creerlo.