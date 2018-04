CNET

Samsung ha presentado en España un nuevo modelo de negocio basado en la configuración de sus teléfonos de una forma especial para las empresas. Según explicó la compañía en una conferencia de prensa en Madrid, esta nueva modalidad ya está disponible en Alemania y previsiblemente llegará de forma similar a Estados Unidos y América Latina.

En particular, la personalización para empresas no solo estará disponible con los nuevos Galaxy S9 y S9 Plus, sino que también en los Galaxy S8, Note 8 y Galaxy A8.

David Alonso, director del área de empresas de Samsung España, explicó que además de incorporar el software Knox como capa de seguridad, las empresas tendrán nuevas herramientas como la capacidad de gestionar qué versión del sistema operativo tienen los empleados.

Uno de los puntos más importantes de los dispositivos pensados para empresas es la posibilidad de recibir parches mensuales de seguridad de Samsung especialmente diseñados para estos equipos durante tres años. A esto debemos sumar que el cuarto año la compañía continuará con las actualizaciones, aunque lo hará de manera trimestral, un detalle del que no se benefician los teléfonos destinados al público masivo.

Los teléfonos diseñados para empresas –que tendrán las mismas especificaciones aunque sumarán software adicional– podrán obtener soporte técnico opcional, así como una gestión directa de la garantía, que en España es de dos años y cubre defectos de fábrica o problemas con el equipo bajo condiciones normales de uso.

En particular, una de las funciones que más importarán a los empleados y a las empresas en general, es Knox Configure, que agrega la posibilidad de que el usuario pueda dar de manera separada un uso profesional y personal al equipo, ya que puede trabajar en un mismo teléfono con entornos diferentes.

Samsung dijo que los Galaxy S9 y S9 Plus y el resto de modelos en su versión para empresa tendrán el mismo precio que la versión regular, aunque los servicios tendrán un costo adicional.

