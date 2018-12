Samsung, Verizon y AT&T insinúan que los teléfonos y el servicio 5G serán caros

Jessica Dolcourt/CNET

Si estás pensando en ser uno de los primeros en tener un teléfono 5G, quizás deberías comenzar a ahorrar. Samsung, Verizon y AT&T no dejan de hablar sobre las increíbles velocidades y la conexión instantánea del 5G, ni cómo podrás descargar la sexta temporada de House of Cards en Netflix en solo unos minutos. Sin embargo, no dicen absolutamente nada sobre el precio de los dispositivos que lo harán posible.

Los teléfonos 5G fueron un tema candente en la cumbre tecnológica anual de Qualcomm, celebrada en Maui, Hawai, donde Samsung anunció que lanzará su primer teléfono 5G durante la primera mitad de 2019. La nueva tecnología de redes móviles está ya casi lista para cambiar la manera en la que las personas usan los teléfonos inteligentes. Esto sucederá una vez que los operadores comiencen a operar en sus redes 5G el próximo año.

Pero parece que el cambio no será barato. Los operadores están gastando miles de millones de dólares para construir redes 5G a la vez que hacen que sus redes 4G existentes sean más rápidas, y está claro que tanto los operadores como los fabricantes de dispositivos, necesitarán recuperar esa inversión.

Aunque por el momento ni Samsung, ni Qualcomm ni Verizon ni AT&T confirmaron claramente que los precios de los teléfonos y los servicios aumentarán, es algo que casi evidente.

"No creo que podamos medir los precios como lo hacemos actualmente con la red 4G", dijo Kevin Petersen, vicepresidente principal de marketing de productos inalámbricos de AT&T. "Ese paradigma tiene que cambiar".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Samsung, Justin Denison, dejó de lado la cuestión de que el teléfono Samsung 5G será más caro que el resto con evasivas. "Si genera suficiente valor para los consumidores, éstos estarán listos para pagar", dijo, refiriéndose a que las capacidades ampliadas de 5G harán que sus teléfonos sean más atractivos de lo que ya son.