Samsung dará a los atletas de Tokio 2020 una edición especial del S20 Plus

Érika García / CNET

Samsung tendrá una presencia especial en las próximas Olimpiadas de Tokio 2020.

El gigante surcoreano anunció durante su evento Unpacked celebrado en San Francisco, California, el 11 de febrero, que lanzará una versión especial de su nuevo Samsung Galaxy S20 Plus 5G inspirada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero este modelo, que se llamará Galaxy S20 Plus Olympic Games Athlete Edition, no saldrá a la venta, sino que Samsung se lo regalará a los atletas que participen en el torneo.

La versión especial del celular será de color dorado brillante y tendrá los anillos olímpicos serigrafiados en su parte posterior, pero sin ningún tipo de color. Se espera que los celulares estén listos para Tokio 2020 que dará comienzo el próximo 24 de julio y durará hasta el 9 de agosto.

No es la primera vez que el fabricante surcoreano lanza una edición especial para unas Olimpiadas, ya que la compañía diseñó una versión del Galaxy Note 8 especial para los Juegos Olímpicos de invierno que tuvieron lugar en la ciudad coreana de Pieonchang en 2018. Esta edición, al igual que la anunciada hoy, solo estuvo disponible para los deportistas.