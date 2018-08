Roland Quandt

Pantallas sin marcos, nuevos sistemas de desbloqueo biométricos o múltiples cámaras, todo esto ya no basta para innovar en el mercado celular. La constante llegada de nuevos dispositivos móviles hace que cada vez sea más complicado para las marcas ofrecer a los usuarios un valor diferencial frente a la competencia.

Por este motivo, el siguiente paso en la innovación del terreno móvil podría estar en el desarrollo de teléfonos plegables, algo en lo que Huawei, Samsung y LG llevan tiempo trabajando. Hace unas semanas, un reporte de Nikkei aseguraba que Huawei podría adelantarse y ser el primer fabricante en presentar un celular plegable, pero parece que Samsung no estaría dispuesta a permitirlo.

Según informa ZDNet, DJ Koh, presidente ejecutivo de Samsung, hizo declaraciones al respecto en una rueda de prensa llevada a cabo dentro del marco del evento Unpacked, donde presentó su Galaxy Note 9. Según el reporte, Koh dijo que la compañía está centrada en desarrollar innovaciones para el teléfono plegable y querría ser la primera en lanzarlo al mercado.

Koh también dijo que la fecha de presentación de su nuevo teléfono plegable no está lejos y que la tecnología para el teléfono plegable ha pasado ya muchos procesos de calidad y durabilidad. "No hubiéramos comenzado este proyecto si fuera algo único", agregó Koh, insinuando así que el teléfono plegable no sería un terminal único sino una nueva serie.

El presidente también negó los rumores de que la compañía haya estado considerando unificar las familias Galaxy S y Galaxy Note, alegando que "para el futuro inmediato, no habrá cambios en el lanzamiento de estas series".

Por otro lado, el presidente también ha confirmado que Samsung está trabajando con operadores locales para ser los primeros en lanzar un teléfono 5G, el cual asegura no será el futuro Galaxy S10, sino un modelo independiente.

¿Será el nuevo modelo plegable también el primer teléfono 5G? Es posible que en los próximos meses siga surgiendo más información al respecto.