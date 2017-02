Agrandar Imagen CNET

No. Los esfuerzos de Samsung por mantener la confianza de los usuarios de sus dispositivos en EE.UU. definitivamente no le ayudaron a que su reputación no cayera a los niveles tan bajos a los que ha llegado, según el último estudio de Harris Poll, reportado por 9to5Google.

Mientras que en 2015 la empresa se encontraba en el puesto número tres por detrás de Apple y Google, este año el estudio, realizado a 30,000 adultos estadounidenses sobre la reputación de todo tipo de marcas, le deja en la posición 49 de 100 posibles, en una de las mayores caídas de los últimos tiempos.

Desde luego el episodio del Galaxy Note 7 es el culpable de esta caída de la empresa en el índice de reputación. Aunque la compañía intentó en todo el mundo hacer una retirada masiva que no afectara demasiado a los usuarios, lo cierto es que las molestias por una primera recogida fallida y el anuncio de que el teléfono nunca más sería vendido, ensombrecieron su imagen.

En varios países la compañía está realizando campañas a través de las redes sociales para limpiar su imagen, mostrando sus fábricas y anunciando nuevos procesos de manufactura de sus baterías.

En el CES de Las Vegas, la compañía pidió perdón por el error. La debacle del Note 7 ha ocasionado un retraso en la salida del Galaxy S8, un dispositivo que no estará en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés), en el que sí se espera que la empresa ofrezca un abrebocas y que además anuncie la fecha de lanzamiento de su próximo teléfono insignia.

