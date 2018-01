Olixar

Las filtraciones sobre el Galaxy S9 y S9 Plus no paran de publicarse en Internet y la más reciente está relacionada con el poder que tendría su cámara.

Según pudo conocer SamMobile, Samsung presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea una solicitud el 22 de diciembre para proteger el eslogan "La Cámara. Reinventada" -- en inglés "The Camera. Reimagined".

El término está asociado a un montón de dispositivos de Samsung que van desde cámaras DSLR hasta dispositivos móviles. Pero al final del registro, la empresa señala como "producto designado" los teléfonos inteligentes y sus accesorios, lo que le convierten en la primera categoría que utilizaría el eslogan, según aplica la fuente.

Hasta ahora, los rumores aseguran que el Galaxy S9 Plus sería el único de los dos teléfonos que incorporaría una cámara dual, por lo cual parece evidente que la empresa utilizaría el eslogan para este dispositivo. No es seguro si lo usaría también para el Galaxy S9 en caso de que no incorpore cámara dual.

Se espera que Samsung coloque la cámara dual de forma vertical con el flash de doble tono y a la derecha y el sensor de huellas debajo de estos, para mejorar la experiencia de reconocimiento en comparación con la del Galaxy Note 8.

Se desconoce de momento qué elementos harán que Samsung "reinvente" la cámara del Galaxy S9 Plus. No se esperan muchos cambios en la aplicación de la cámara, por ejemplo, más allá de nuevos filtros.

Se espera que los Galaxy S9 y S9 Plus sean oficialmente lanzados en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC) en Barcelona que se realizará a finales de febrero.