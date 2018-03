Mark Licea/CNET

Por tiempo limitado Samsung ofrece darle a los consumidores US$350 como un crédito hacia la compra de los recién anunciados Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Pero la compañía surcoreana quiere algo a cambio: tu iPhone X.

Samsung agregó esta semana el poderoso y costoso celular iPhone X de Apple a su lista de celulares elegibles para participar en su programa de canje. Esto significa que si compraste el iPhone X hace poco por US$999, ya puedes deshacerte de él y a la vez recibir un reembolso de casi una tercera parte del valor del celular si se lo entregas a Samsung.

Los consumidores que canjeen su iPhone X recibirán el S9 o S9 Plus el miércoles, 14 de marzo, dos días antes de lo que prometen las operadoras de telefonía.

Cuando Samsung abrió la preventa el viernes, 2 de marzo, para sus nuevos celulares insignia el iPhone X no estaba incluido entre los teléfonos que podías canjear. Samsung parece estar segura de que sus dispositivos son lo suficientemente mejores que el iPhone X como para convencer a un usuario de Apple a optar por el S9 o S9 Plus.

Además de entregar el iPhone X -- o un iPhone 8, iPhone 8 Plus, Galaxy S8 o S8 Plus -- para recibir los US$350, los consumidores tendrán que cumplir otras condiciones. Las restricciones incluyen que el celular viejo debe estar en buenas condiciones, no puede formar parte de un programa de arrendamiento con una operadora, y debe ser recibido por Samsung dentro de 15 días de la compra del S9 o S9 Plus.