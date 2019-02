Unos días después de dar a conocer sus últimos teléfonos insignia y la adaptación de su asistente virtual, Bixby, a nuevas lenguas, nos llega otra nueva noticia del gigante coreano.

Según reporta The Verge, Samsung está dando -al fin- a sus usuarios la posibilidad de personalizar el botón dedicado a su asistente virtual, que incluyen muchos de sus celulares. El medio fuente explica que el fabricante ya ha añadido esta opción en toda la familia Galaxy S10, y gracias a esto es posible asignar dicho botón a otras aplicaciones.

Esta opción permite desahabilitar por completo Bixby o dejarlo activado en el botón de forma secundaria al pulsar doble clic. Por ejemplo, si asignamos ese botón a la aplicación de WhatsApp, al pulsar sobre él una vez se abrirá WhatsApp, pero si pulsamos dos veces se activará Bixby. También es posible deshabilitar por completo Bixby del botón si es que no queremos usarlo nunca.

La compañía señala en su página Web oficial, que esta opción llegará a otros teléfonos de gama alta de la familia Galaxy próximamente siempre y cuando cuenten con Android Pie como sistema operativo. Con esta premisa, esperamos verlo pronto en los las líneas S8 y S9 además de en los Note 8 y Note 9.

Samsung explica que esta opción de personalización del botón Bixby llegará a los usuarios a través de una futura actualización de software, pero no especifica cuándo, por lo que si tienes unos de estos celulares deberás estar atento a las actualizaciones que vayan surgiendo.

