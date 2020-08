Samsung inicia el programa de One UI 3 (Android 11) beta para los Galaxy S20

Samsung sorprende iniciando el programa One UI 3 beta para traer a Android 11, la próxima generación del sistema operativo de Google al Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra.

La actualización Android 11 aún no está disponible oficialmente, pero diferentes fabricantes ya están habilitando versiones beta para realizar pruebas antes de liberar la actualización de Android 11 oficialmente.

La gran sorpresa es que Samsung no es de los más rápidos en montarse en el tren de betas de Android y mucho menos de liberar actualizaciones, así que no es muy normal que Samsung anuncie de manera pública su programa de One UI beta basada en Android 11.

El año anterior, Samsung inició el programa beta de One UI 2 (Android 10) en octubre para los Galaxy S10 y en esta ocasión la inicia más de dos meses antes y justo el 5 de agosto, el día que se anunció el Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Buds Live, Galaxy Watch 3 y Galaxy Tab S7.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta primera versión beta de Android 11 o One UI 3 para los Galaxy S20 está dedicada para los desarrolladores, un paso antes de habilitarse para el público general.

El programa inicial es solamente para los residentes en Corea del Sur que tengan unidades de KT, LGU+, SKT y desbloqueado, al igual que en Estados Unidos para las unidades de Sprint, T-Mobile y desbloqueado.

Celulares Samsung compatibles con Android 11 beta País Unidad Modelo Corea KT / LGU+ / SKT / Desbloqueado Galaxy S20 (SM-G981N), S20 Plus (SM-G986N), S20 Ultra (SM-G988N) Estados Unidos Sprint / T-Mobile Galaxy S20 (SM-G981U), S20 Plus (SM-G986U), S20 Ultra (SM-G988U) Estados Unidos Desbloqueado Galaxy S20 (SM-G981U1), S20 Plus (SM-G986U1), S20 Ultra (SM-G988U1)

Los interesados necesitarán aplicar al programa beta de One UI 3 en la página de desarrolladores de Samsung, usando su cuenta de Samsung y seleccionando el modelo de Galaxy S20 que tienen disponibles para realizar pruebas.

Samsung no indicó una fecha en la cual One UI 3 beta estará disponible para el público general, pero esto señalaría que no está muy lejos.