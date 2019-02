Samsung podría cambiar la nomenclatura de sus teléfonos a partir del sucesor del Galaxy S10. ¿La razón? Al parecer quiere evitar confusión entre los usuarios.

"Samsung sabe que después del S10, la gente podría no gustar de nombres largos que vendrían de números de dos dígitos si es que seguimos con el sistema actual", dijo un ejecutivo de mercadotecnia de Samsung citado por Yonhap News. El ejecutivo —del que no se menciona su nombre— dio como ejemplo lo complicado de pronunciar Galaxy S11, Galaxy S12 o Galaxy S13.

"Nada se ha decidido aún", agregó durante declaraciones en el marco del MWC, según el medio coreano. "La compañía está buscando opciones que puedan ser del agrado de los consumidores".

Los rumores de un cambio de nombre comenzaron el año pasado, luego de que Apple empezó a usar el símbolo romano X para referirse al iPhone 10 o "Diez". Samsung sigue utilizando los números naturales para su nomenclatura, pero esto podría cambiar para usar solo letras o algo distinto.

El uso de solo letras se comenzó a rumorar tras reportes de un teléfono plegable (ahora oficial y conocido con el nombre Galaxy Fold). Samsung habría analizado usar solo el nombre Galaxy F o Galaxy V, y usar solo letras podría hacerse a partir del sucesor del Galaxy S10 que aún está a un año de distancia. El sucesor del Note 9 seguiría usando números y tentativamente podría llamarse Galaxy Note 10.

