Samsung Galaxy Note 8: Cuándo, dónde y por cuánto comprarlo

2:08 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Poco más de un año después del lanzamiento del Note 7, y cerca del aniversario de su subsiguiente retirada del mercado, Samsung lanzó hoy a su sucesor.

La gigante de tecnología surcoreana presentó el miércoles en Nueva York el flamante Samsung Galaxy Note 8, con la garantía de que lo había sometido a las nuevas pruebas de batería que, según asegura, evitaría los fallos que afectaron al Note 7. Esto quiere decir que los fanáticos de la línea de teléfonos Note de Samsung podrán ahora disfrutar del Note 8 como hubiesen podido hacerlo con el Note 7, pero con un año de retraso.

Los que se decidan por comprar el Galaxy Note 8 conseguirán un dispositivo resistente al agua, con una doble cámara trasera, casi sin biseles, un lector de huellas y escáner de iris, con el más potente chip de Qualcomm y el mejor lápiz óptico de un celular hasta la fecha.

Aquellos que estén dispuestos a gastar más de US$900 por el Note 8, podrán pedirlo por adelantado a partir del jueves, 24 de agosto. El teléfono estará disponible en EE.UU., en color negro y gris a partir del 15 de septiembre para comprar en las tiendas de Samsung, Best Buy, Target y Walmart y por las operadoras inalámbricas Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint, U.S. Cellular, C Spire, Cricket Wireless, Straight Talk Wireless y Xfinity Mobile.

El 15 de septiembre también estarán disponibles las nuevas gafas de realidad virtual Gear VR por US$130. Estas se podrán comprar en Samsung.com, Amazon.com, Best Buy, AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon y U.S. Cellular.

Además, las personas que se comprometan a comprar el Galaxy Note 8 durante la preventa recibirán algunos regalos cortesía de Samsung, que seguramente ayudarán a compensar el shock que causa su alto precio. Estos regalitos incluyen la cámara Gear 360 (precio regular de US$230) o un kit Galaxy Foundation con una tarjeta de almacenamiento EVO+ con capacidad de 128GB y un cargador inalámbrico. La promoción para recibir estos regalos termina el domingo, 24 de septiembre, o hasta agotar existencias.

Si buscas más información sobre las ofertas de las operadoras y las tiendas en la compra del Note 8, puedes leer estos otros artículos:

Nota del editor: Este artículo se actualizará con más información cuándo esté disponible.