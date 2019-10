Samsung patenta un celular con el notch fuera de la pantalla

LetsGoDigital

Samsung podría acabar con el notch en las pantallas... poniéndolo fuera de estas.

Al menos eso es lo que muestra una patente registrada por el gigante coreano el 7 de octubre ante la KIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de Corea) y recogida por el sitio holandés Let's Go Digital, normalmente confiable con su información. De acuerdo con el sitio, la patente muestra un modo de quitar el notch de la pantalla de los celulares colocándolo en la parte superior de esta, como si se tratara de una pequeña extensión.

Según se puede ver en la patente, este notch externo no solo albergaría la cámara frontal, sino también las bocinas del teléfono y algunos sensores. No es la primera vez que un fabricante registra una idea así. De acuerdo con Let's Go Digital, Xiaomi registró una patente similar hace unos meses, aunque con un notch de tamaño más pequeño pero que también sobresaldría del celular.

Reportes anteriores señalaban que Samsung también estaría trabajando en la segunda generación del Galaxy Fold, su accidentado teléfono plegable cuya venta tuvo que retrasar varios meses por problemas en su pantalla.

De acuerdo con las patentes reportadas, el diseño y modo de plegarse de este supuesto Fold 2 sería idéntico al Fold actual, aunque cambiarían algunos detalles como la pantalla externa -que se usa al tener el teléfono doblado- y que sería cuadrada o alargada.

Por el momento, se trata solo de patentes y no de una tecnología final, por lo que podríamos verlas o no aplicadas en los productos de Samsung.