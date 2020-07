Samsung tampoco incluiría cargadores en teléfonos de 2021

Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Samsung dejará de incluir cargadores de pared en sus teléfonos a lanzarse a partir de 2021, una decisión similar a una que adoptaría Apple.

Según el medio asiático ET News, Samsung ya no incluirá este accesorio en los teléfonos que se lancen el próximo año, esto tras analizar que los consumidores ya deben tener en casa un cargador de pared. Asimismo, dice el reporte, el no incluir el cargador ayudará a Samsung a ahorrar la producción del mismo y traducir ese ahorro en inversión para incluir o mejorar otros aspectos de los celulares.

El reporte dice que Samsung no incluirá el cargador en algunos modelos de sus celulares, aunque no se especifica qué modelos. Samsung acostumbra a arrancar cada nuevo año con el lanzamiento de su aclamada serie Galaxy S, la cual corresponde a la gama alta.

Samsung lanzará un teléfono de gama alta en lo que resta del año, conocido por ahora como Galaxy Note 20. El celular será anunciado oficialmente el 5 de agosto, aunque ese teléfono todavía incluiría estos accesorios.

Samsung no da comentarios sobre rumores.

Según múltiples reportes, los fabricantes de teléfonos dejarán de incluir cargador este año. Apple sería el primero en tomar la drástica decisión, comenzando con el iPhone 12, un teléfono que se anunciaría en este otoño. Además del cargador, también dejaría de incluir audífonos de cable, dejando solo un cable Lightning como el único accesorio del teléfono.

Si Apple y Samsung, dos de los líderes en la industria, dejan de incluir estos accesorios, lo más probable es que cada vez más fabricantes les sigan los pasos.