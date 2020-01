Samsung asegura que puede medir niveles de glucosa sin pincharte el dedo

Shara Tibken/CNET

Investigadores de Samsung trabajan en muchas más cosas que solo desarrollando nuevos teléfonos o televisores. En un anuncio el miércoles 29 de enero de 2020, la compañía reveló que ha desarrollado recientemente una manera de monitorizar los niveles de glucosa en la sangre que no implica que la gente se pinche los dedos para conseguir una gota de sangre.

Utilizando una técnica conocida como "espectroscopía Raman", el equipo, que incluía investigadores del Instituto de Tecnología Avanzada de Samsung (SAIT, por sus siglas en inglés), de Samsung Electronics y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), creó un sistema que "utiliza láseres para la identificación de la composición química".

Ajustar este sistema, permitió "la observación directa de los picos de glucosa Raman" y Samsung agregó que el grupo "demostró una de las mayores precisiones de predicción entre tecnologías no invasivas".

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades DSigestivas y de Riñón calculó en 2017 que 30.3 millones de personas en Estados Unidos padecen algún tipo de diabetes, de los cuales 23.1 millones han sido diagnosticados. Quienes padecen diabetes necesitan llevar registro de los niveles de glucosa enla sangre para asegurar que el azucar en la sangre no es muy elevado o muy bajo.

"La monitorización no invasiva de la glucosa en la sangre ha sido un tópico de grandes discusiones durante décadas y creo que nuestros descubrimientos ayudarán a darle dirección a futuros estudios sobre detección no invasiva de glucosa", explicó el doctor Sung Hyun Nam, investigador del Laboratorio de Salud Móvil del SAIT.

"Seguiremos resolviendo problemas difíciles con la creencia de que esto dará como resultado la comercialización de sensores no invasivos de glucosa en la sangre y, al final de cuentas, ayudará a facilitarle la vida a las personas que padecen diabetes".

Samsung no es la única compañía trabajando en la detección no invasiva de la glucosa en la sangre, pero mientras otras compañías, como GlucoWise, han anunciado productos en desarollo con la tecnología, el anuncio de Samsung no hace referencia a ningún plan a corto plazo para llevar esta tecnología al mercado.

Un punto de comercialización, sin embargo, bien podrían ser los wearables, que han incrementado cantidad de sensores en años recientes. Al Apple Watch cuenta con un electrocardiograma incluido en sus modelos de la Serie 4 y 5, en tanto que Fitbit recientemente presentó una función para medir la oxigenación de la sangre.