Samsung revela un divertido video de lo que podemos esperar del Galaxy Note 9

Evan Blass via Twitter

La campaña de Samsung para que te enamores de su próximo gran teléfono acaba de comenzar.

La gigante de la tecnología ha lanzado el primero de tres videos de 30 segundos de un teléfono que esperamos será el Galaxy Note 9. En el video, vemos a una persona tratando de reunirse con un amigo, usando un teléfono (presumiblemente un iPhone) que está a punto de quedarse sin batería.

El teléfono se agota del 5 al 4 por ciento, y así sucesivamente, mientras la persona intenta desesperadamente encontrar la forma de prolongar la vida útil de la batería y, si eso falla, recargar el teléfono desesperadamente. Muy mal, muy triste todo.

Y luego estas palabras parpadean en la pantalla: "¿La batería no puede mantenerse al día? Muchas cosas pueden cambiar en un día". El anuncio concluye con la fecha del próximo evento de Unpacked de Samsung, el 9 de agosto, que es cuando tendrá lugar la presentación del teléfono.

Me puedo identificar con este anuncio, que es probablemente la razón por la que me gustó. Pero mientras que Samsung claramente nos está preparando para la impresionante duración de la batería en el Note 9, la ironía no puede escapar a ninguno de nosotros los dolores de cabeza –y la retirada del mercado– del Note 7 de Samsung, precisamente porque su batería era proclive a incendiarse.

Como recordarás, Samsung tuvo que retirar su Galaxy Note 7 dos veces después de varios informes de teléfonos que explotaron por fallas de ingeniería que causaron que los químicos volátiles de algunas baterías se incendiaran. Desde los hallazgos y las disculpas de Samsung, la compañía también amplió sus procedimientos de prueba para la seguridad de la batería en todos los teléfonos, no solo en la línea Note.

Reproduciendo: Mira esto: Todo lo que queremos ver en el Galaxy Note 9

El evento Unpacked de Samsung donde presentará el Note 9 se llevará a cabo el 9 de agosto en Nueva York. Mientras tanto, lee aquí: Todo lo que sabemos hasta ahora del Galaxy Note 9