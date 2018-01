Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

CIUDAD DE MÉXICO - La prensa, invitados y la fanfarria acostumbrada de Samsung se dieron cita el miércoles para el primer evento del año de la firma surcoreana en esta ciudad.

El evento tuvo como estrellas tres productos: el servicio de pagos móviles Samsung Pay y los dos teléfonos gama media premium Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus. A pesar de que Samsung Pay fue uno de los temas más relevantes, el servicio ya estaba disponible en el país desde hace varios meses.

Los dos celulares, por su parte, fueron anunciados antes de finalizar el año, pero es a partir de enero que estarán llegando a países como México y España. La relevancia de estos dos celulares es que Samsung lleva su característica pantalla sin biseles —llamada Infinite Display por temas de mercadotecnia— a su gama media.

Los Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus estarán en México en preventa a partir de hoy en la página de Samsung y algunas operadoras como Telcel y AT&T México. Para las personas que compren alguno de los celulares en preventa se llevarán unos audífonos U Flex y una maleta UnderArmour — aunque quizá solo sea para las primeras compras como ha sucedido en el pasado. Los teléfonos estarán a la venta oficialmente el 26 de enero y esas compras ya no incluirán los regalos.

El Galaxy A8 tiene un precio base de 10,999 pesos y el Galaxy A8+ (Plus) 12,999 pesos.

Características principales de los Galaxy A8 y Galaxy A8 (2018)

Pantalla de 5.6 pulgadas / 6 pulgadas con resolución de 1,080x2,220 pixeles

Procesador de ocho núcleos (no se ha especificado si será Qualcomm o Exynos)

4GB de RAM, con opción de 6GB de RAM en el A8 Plus

Almacenamiento de 32/64GB, ampliables hasta 256GB

Cámara principal de 16 megapixeles con apertura f/1.7

Cámara frontal de 16 megapixeles + 8 megapixeles con apertura f/1.9

3,000mAh de batería

Conector USB Tipo C

Android 7.1.1

Cuatro colores: oro, negro, azul y gris orquídea

Resistencia al agua y el polvo IP68

Samsung Pay en México

Samsung dijo que su servicio de pagos móviles será compatible en México con los nuevos Galaxy A8 y A8 Plus, pero también con teléfonos existentes como el Galaxy Note 8, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 Edge, Galaxy S7 Edge Plus y próximos modelos de la línea J, aunque la firma no especificó cuáles.

La firma surcoreana anunció alianza con los principales bancos en el país como Citibanamex, HSBC, Banorte, Santander, así como afiliación con Visa, Mastercard y American Express. Los comercios que ya participan y aceptan pagos con Samsung Pay son cerca de 30 cadenas y comercios; estos son algunos:

Sanborns

Cinemex

Cinépolis

7Eleven

City Club

Sears

Soriana

Mobo

Chedrahui

Martí

The Home Depot

Devlyn

Office Max

Este video te muestra cómo funciona Samsung Pay: