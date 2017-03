Samsung tiene malas noticias a todos los chistosos que no han devuelto el Galaxy Note 7 y que ponen en peligro su bienestar.

Este mes, Samsung deshabilitará todo Galaxy Note 7 que siga en manos de usuarios que hicieron caso omiso a las indicaciones de regresarlo a la compañía, de acuerdo con The Korea Herald. La forma en que Samsung "matará" los Note 7 es por medio de actualizaciones de software, las cuales impedirán cargar el teléfono.

The Korea Herald, citando a Samsung, dice que la compañía tiene otras campañas para deshabilitar los Note 7 en otras partes del mundo. Un ejemplo de éstas es que se está impidiendo el uso de una operadora en el teléfono.

Samsung dijo --siempre The Korea Herald-- que la recolección de las unidades avanza bien y está casi finalizada; en Corea del Sur, por ejemplo, ya se han recogido el 97 por ciento de unidades distribuidas.

Sin embargo, existen casos de personas que se atienen a las consecuencias, bloquean la recepción de actualizaciones de software, siguen utilizando el teléfono y parecen no tener el mínimo interés de devolver el celular.

@evleaks my note7 still works flawlessly..no updates from samsung..bk pkg disabler. Full battery chg. https://t.co/ka7C4nvIVC