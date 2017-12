Samsung y LG invadirán CES 2018 con nuevos teléfonos gama media: reporte

Agrandar Imagen Aloysius Low/CNET

Samsung y LG quieren iniciar el año presentando sus teléfonos para la gama media, y lo harían tan pronto como el CES 2018, según ET News.

Ambas fabricantes surcoreanas aprovecharán la feria de electrónica de consumo más grande en el mundo para anunciar nuevos celulares de la línea Galaxy A de Samsung y línea K de LG, según el medio usualmente certero.

El evento usualmente no es foco de lanzamiento de teléfonos, pues se enfoca más en productos para el hogar inteligente o en televisores; las fabricantes de smartphones suelen esperar al MWC —celebrado en febrero en Barcelona— para presentar sus smartphones.

Según el reporte, Samsung presentaría los Galaxy A8 y Galaxy A8 Plus, ambos con una pantalla Infinity Display (como el S8 y Note 8) y una relación 18:9 sin biseles. ET News también dice que ambos celulares tendría funciones de Bixby, pero no reconocerían comandos de voz.

El Galaxy A8 tendría una pantalla de alrededor de 5 pulgadas, con Samsung Pay, lector de huellas, USB Tipo C y puerto de audífonos 3.5mm, dice el reporte. En cuanto al Galaxy A8 Plus, tendrá las mismas características, solo que será el primero de la línea A en tener una pantalla encima de las 6 pulgadas.

En cuanto a la otra fabricante asiática, la línea K de LG tendrá LG Pay que hasta ahora había sido característica de celulares gama alta como los G y V. El nuevo teléfono del portafolio K tendrá pantalla de 5.3 pulgadas, 3GB en RAM, 32GB de almacenamiento interno, se reporta un diseño más ergonómico y contaría con radio FM.

Ninguna de las firmas surcoreanas ha confirmado lanzamientos telefónicos para enero, pero ET News dice que los celulares a presentarse en CES llegarán al mercado poco tiempo después. El reporte no menciona nada sobre el Galaxy S9 que supuestamente se lanzaría en la misma feria.

CNET y CNET en Español estarán en Las Vegas para traerles los detalles de todos los productos que se anuncien durante la gigantesca feria de electrónica CES 2018.