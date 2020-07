Samsung lanzará cinco dispositivos el 5 de agosto, confirma ejecutivo

Samsung

Samsung presentará cinco nuevos dispositivos en su evento Unpacked el 5 de agosto, dijo en un blog el director de la división móvil de Samsung.

Tae-moon Roh, quien tomó las riendas de las operaciones diarias de la división móvil de Samsung en enero, calificó los nuevos productos como "dispositivos potentes" y dio pistas de que esta nueva camada de productos incluirán wearables además de teléfonos. Los usuarios "vivirán la vida al máximo con estos dispositivos en sus manos (y en sus oídos y en sus muñecas", escribió Tae-moon Roh en el sitio de Samsung.

"Estos dispositivos cumplen con nuestra misión de ser innovadores en la experiencia móvil que fluye sin obstáculos dondequiera que vayamos", escribió en el blog. "Combinan poder con funcionalidad, ya sea que estés en el trabajo o jugando, en casa o fuera".

En lugar de realizar un evento presencial, Samsung llevará a cabo un evento Unpacked virtual el 5 de agosto a las 10 a.m. hora del Este, 7 a.m. hora del Pacífico para presentar sus nuevos dispositivos. El plan sigue acciones similares de empresas como Apple, que han realizado sus events de presentación de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Samsung, por primera vez en su historia, "transmitirá en vivo desde Corea del Sur".

Se espera que Samsung presente el Galaxy Note 20 y el Galaxy Fold 2 durante el evento. También se rumora que la empresa está trabajando en un nuevo reloj inteligente, audífonos y una tableta. Y los observadores de Samsung también está esperando una versión 5G del teléfono plegable Galaxy Z Flip, que llegó al mercado en febrero. Es posible que la empresa presente algunos de estos productos en Unpacked.

Samsung tiene "una cantidad tremenda de productos en camino, y algunos están a la vuelta de la esquina para mostrarse", dijo Roh.

Los nuevos productos de Samsung llegan en momentos difíciles. El 2020 se suponía iba a ser una año fuerte para la industria de los teléfonos, a medida que innovaciones como la tecnología 5G y las pantallas plegables aumentarían las posibilidades de que los consumidores desembolsaran dinero para adquirir nuevos productos. Sin embargo, las dificultadas financieras y las preocupaciones que ha generado la pandemia de COVID-19 limitará el número de dispositivos que las empresas pueden fabricar y vender. Aun cuando lo peor de la pandemia pase en Estados Unidos y otros mercados, la economía global seguirá luchando.

Reproduciendo: Mira esto: El Galaxy Note 20 y Android 11 tienen fecha de lanzamiento

El mercado local de Samsung en Corea del Sur fue de los primeros en verse afectado por el coronavirus. La empresa cerró temporalmente sus fábricas, y también cerró sus cuatro tiendas en Estados Unidos. La pandemia estalló al mismo tiempo que Samsung introdujo su dispositivo más importante del año, el Galaxy S20. Con un precio desde US$999, el teléfono puede resultar muy costoso para gente que esté sin trabajo. En abril, Samsung lanzó su nueva línea de teléfonos A Series en Estados Unidos, cuyos precios comienzan en US$100. La empresa espera que éstos sean de interés para gente que esté cuidando su presupuesto, como los millones de desempleados en EE.UU.

Roh, quien llamó a este momento "el nuevo normal", dijo el lunes que la pandemia ha forzado a Samsung a invertir fuertemente en investigación y desarrollo.

"Hemos lanzado nuevas soluciones en un tiempo récord, todo desde mejorar nuestra tecnología de videollamadas hasta ayudarle a los trabajadores de emergencias a mantenerse protegidos en el trabajo", escribió. El ejecutivo espera que habrá "innovación incluso más atrevida" de la empresa en el futuro.

"Haremos tecnología móvil que será más personal, inteligente, útil y segura", escribió Roh, "Vamos a desarrollar más productos innovadores, como nuestros teléfonos flexibles que lideran la industria. Y, en lo que lanzamos una amplia gama de dispositivos Galaxy 5G en más mercados esta tecnología nos permitirá muchas más experiencias de las que imaginamos".

¿Qué depara el Unpacked?

Cuando se trata del evento Unpacked, se espera que Samsung muestre la segunda generación de su Galaxy Fold, el cual se convierte de celular a tableta. La empresa retrasó el lanzamiento del primer Fold, que costaba desde US$1,980, por cinco meses de abril a septiembre de 2019 después de que algunos reporteros descubrieron fallas en las pantallas de las unidades de prueba. Este año se espera que la empresa lance lo que se llamaría Galaxy Fold 2 o Galaxy Z Fold 2. El nuevo dispositivo reflejaría lo que Samsung aprendió del desastre del año pasado y del lanzamiento en febrero de este año del Galaxy Z Flip, que es un teléfono de tapita más convencional que se dobla para formar un paquete más compacto.

Junto con un nuevo teléfono plegable, se espera que este 5 de agosto Samsung también presente su nuevo Galaxy Note, llamado Note 20. En lugar de mostrar dos modelos, como el Galaxy Note 10 y Note 10 Plus del año pasado, Samsung podría presentar tres modelos Note este año, que podrían llamarse Note 20, Note 20 Plus y Note 20 Ultra. Este último dispositivo podría tener dos pantallas curvas, biseles ultradelgados para liberar el espacio máximo de pantalla y un cuerpo algo más delgado que el del Galaxy Note 10 Plus. Es probable que todos los modelos tengan conectividad 5G.

También se espera que la empresa presente una actualización de sus audífonos inalámbricos y un nuevo reloj inteligente, que se llamaría Galaxy Watch 3. Los audífonos tendrían forma de frijolito y mejoras como cancelación de ruido activa, mientras que el reloj podría volver a tener el bisel giratorio que tuvo uno de sus predecesores.

Samsung también podría presentar la tableta Galaxy Tab S7 Plus, que se espera tenga conexión 5G, lo cual la convertiría en una de las primeras tabletas del mercado con conexión inalámbrica ultrarrápida. La tableta Galaxy Tab S6, que se presentó a principios de año, tenía una opción 5G, pero solo para el mercado surcoreano.

CNET en Español cubrirá en vivo y en directo todos los detalles de Samsung Unpacked 2020.