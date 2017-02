Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Un nuevo registro ante la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. ha encendido las alarmas de otro dispositivo que estaría a punto de lanzar Samsung. En esta oportunidad no se trata de un teléfono o una tableta, sino de un mando para sus gafas de realidad virtual, las Gear VR.

Según reportó SamMobile, la compañía ya habría registrado el dispositivo, aunque en los dibujos presentados no se ve el diseño final. Desde luego poco han tardado en filtrarse otras imágenes que muestran cómo sería el mando, del cual sin embargo se desconocen sus funciones reales.

Y es que si el control remoto fuese como el de las Daydream View, estaríamos en presencia de un mando que no revela la posición del jugador, por lo cual no podríamos usarlo como una espada, por ejemplo sino que tendría un uso corriente como el de una consola de antaño. ¿El motivo? Las gafas no pueden recibir la información del giroscopio para hacer la experiencia más real.

No es muy probable que Samsung revele este mando para la realidad virtual en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles de la semana que viene. Sin embargo sí es posible que se lo guarde para un mes después, cuando probablemente veamos los Galaxy S8 y S8 Plus.