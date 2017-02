Samsung Hello podría ser el nuevo mejor amigo de Bixby en el Galaxy S8

Hemos escuchado los rumores de que el Galaxy S8 tendrá un asistente de inteligencia artificial (IA) llamado Bixby, pero Bixby tal vez no llegue solo. Samsung registró hace poco una marca en Europa de algo llamado "Samsung Hello" y, basándonos en la descripción, también podría estar potenciado por IA.

OnLeaks

La IA apunta a convertirse en una importante tendencia en los teléfonos del 2017, y con Bixby, Samsung plantará cara a Google Assistant, Amazon Alexa y cualquier actualización que Apple haga a Siri este año. Samsung también necesita un empujón luego de que la retirada masiva del Note 7 pusiera en entredicho la capacidad de la empresa para recuperar la confianza de los usuarios.

De acuerdo con la marca registrada, Samsung Hello utiliza un software que puede curar contenido como juegos, música, clima y noticias sociales basándose en las preferencias del usuario; en otras palabras, el software podría aprender lo que te gusta y personalizar un feed para ofrecerte este tipo de contenido.

Según la marca registrada, Samsung Hello también respondería a comandos de voz. Lo que queda menos claro es cómo este software se integraría con el asistente Bixby; ¿tal vez sería un subconjunto de éste? También podría ser un feed de noticias totalmente separado.

En otras noticias del Galaxy S8, un nuevo rumor sugiere que habrá baterías de 3,000mAh y 3,500mAh para sus modelos de tamaño regular y plus (respectivamente), de acuerdo con un reporte de The Investor. Esto podría dar al Galaxy S8 Plus la misma capacidad de batería que el Note 7 que salió en agosto pasado.

Samsung declinó hacer comentarios respecto de esta historia.

(Via SamMobile)