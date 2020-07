La Galaxy Tab S7 Plus tendría 5G y procesador Snapdragon 865 Plus

Agrandar Imagen Josh Goldman/CNET

Samsung lanzará la Galaxy Tab S7 Plus con un montón de especificaciones imponentes.

De acuerdo con el confiable SamMobile, la tableta contará con el recién anunciado Snapdragon 865 Plus; tendrá conectividad 5G y será compatible con el S Pen, aunque quizá no con todas las funciones de software que tendrá el Galaxy Note 20.

El 5G que ofrecerá la Galaxy Tab S7 Plus será del tipo sub-6 GHz, que tiene compatibilidad con algunas bandas de frecuencia y que no tiene las mismas altas velocidades del 5G mmWave, dice SamMobile. Pero lo que pierde en conectividad lo recupera en otras áreas.

La Tab S7 Plus tendrá el Snapdragon 865 Plus, permitiendo que la velocidad de reloj del procesador supere los 3GHz y ofrezca hasta un 10 por ciento más de rendimiento que el Snapdragon 865. La tableta contará con 6GB u 8GB de RAM, así como 128GB o 256GB de almacenamiento. El sitio no está seguro de la inclusión de una entrada para tarjeta SD.

La batería en esta tableta, dice el reporte, será de 10,090mAh, la misma cantidad para el modelo LTE y 5G. Sin embargo, agrega SamMobile, es posible que esta tableta no incluya carga rápida, ni de 25W o 40W. El iPad Pro, desde 2018, ofrece carga rápida con el cargador de 35W.

La pantalla será del tipo AMOLED y tendrá una resolución de 2,800x1,752, ofreciendo una densidad de pixeles de 267ppp. La pantalla tendrá integrado el lector de huellas y la tableta estará complementada por una cámara trasera doble de 13 y 5 megapixeles, mientras que la frontal será de 8 megapixeles.

La Galaxy Tab S7 Plus se anunciaría el 5 de agosto, en un evento ya confirmado por Samsung. El evento girará en torno al Note 20, pero se esperan varios anuncios más como estas tabletas, nuevos audífonos y un nuevo reloj inteligente.

Samsung no ha confirmado o negado los productos que anunciará la primera semana de agosto.