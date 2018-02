Ya están aquí: Los flamantes y esperados teléfonos insignia de Samsung, el Galaxy S9 y S9 Plus, hicieron acto de presencia un día antes del arranque del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles en Barcelona.

Los Galaxy S9 y S9 Plus tienen un aspecto similar a sus parientes de 2017, el Galaxy S8 y S8 Plus. Sin embargo, a pesar de esta similitud, muchos notarán con alivio que los nuevos S9 tienen el lector de huellas abajo -- y no al lado -- del lente de la cámara trasera.

Esta vez, los S9 y S9 Plus vienen con cámaras mejoradas. Pero es el S9 Plus el que resalta aquí, ya que viene equipado de una poderosa cámara doble de 12 megapixeles, y con ella también llegan la respuesta de Samsung a los emojis animados que inauguró el iPhone X. Los AR emojis te permiten hacer emojis de tu cara, e intenta mapear tu cara para seguir tus gestos y así reproducirlos en el emoji. Aunque, esto no lo hace muy bien aún.

Los nuevos teléfonos de Samsung saldrán a la preventa el 2 de marzo y llegarán a las tiendas oficialmente el 16 de marzo. El precio inicial del S9, de 5.8 pulgadas, ronda entre los US$720 y US$800. Y el S9 Plus, de 6.2 pulgadas, costará entre US$870 y US$930.

Pero, para que estés enterado de todo, desde los precios, disponibilidad y novedades hasta análisis y comparativos, aquí te presentamos la guía completa para conocer a detalle a los nuevos niños mimados de Samsung.

