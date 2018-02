Andrew Hoyle/CNET

El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus comparten muchas especificaciones, funciones y diseño, pero estos celulares se diferencian más entre sí que sus predecesores, el S8 y S8 Plus.

A continuación, te ayudamos a conocer mejor las diferentes entre el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus para que decidas cuál sería mejor para ti.

Tamaño

Al igual que sus predecesores (Galaxy S8 y S8 Plus; y Galaxy S7 y S7 Edge), los Galaxy S9 y S9 Plus tienen como principal diferencia entre sí su tamaño.

El Galaxy S9 tiene una pantalla de 5.8 pulgadas y unas dimensiones de 147.7X68.7X8.5mm, mientras que el Galaxy S8 Plus tiene una pantalla de 6.2 pulgadas con dimensiones de 158.1X73.8X8.5mm.

Cómo te puedes dar cuenta, el Galaxy S9 Plus es el más grande –y pesado (189 vs. 163 gramos) de los dos– pero los dos celulares Samsung tienen el mismo grosor. Esto hace que el Galaxy S9 sea más fácil de usar con una sola mano, de colocar en tu bolsillo o maleta y de sostener por más tiempo.

Cámaras

A diferencia de sus predecesores, que integraron la misma cámara, en esta ocasión el Galaxy S9 Plus tiene una cámara más: un telefoto.

Es cierto que la cámara principal es idéntica, con una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, pero la cámara secundaria del Galaxy S9 te permite hacer algunas cosas que no puedes con la cámara única del Galaxy S9. Por ejemplo:

Hacer zoom óptico 2X.



Tomar fotos con fondo dinámico (Live Focus, en inglés) -- fotos con fondo borroso mejores que las de la función de enfoque selectivo.



La intensidad del fondo borroso se puede ajustar antes y después de tomar la foto.



Puedes capturar una foto gran angular y una regular a la vez



Memoria RAM

A diferencia de sus predecesores, el Galaxy S9 Plus tiene más memoria RAM que el Galaxy S9: 6GB vs. 4GB.

Esto es bueno, porque permite que los apps recientes se puedan abrir más rápidamente, y es muy veloz cuando usas muchos apps simultáneamente, pues el rendimiento se hace un poco más fluido. 6GB de RAM es exactamente la misma cantidad de memoria que tiene el Galaxy Note 8.

Batería

Aunque las baterías no tuvieron cambios en esta ocasión, el Galaxy S9 Plus sigue teniendo una batería de mayor capacidad que la de su hermanito menor: 3,500mAh vs. 3,000mAh. Sin embargo, la capacidad no lo es todo, aunque en versiones anteriores de estos celulares ha quedado claro que el mayor siempre ofrece una mejor duración de batería.

Precio

El Samsung Galaxy S9 se podrá comprar a un precio inicial de US$720 y hasta US$800. El Galaxy S9 Plus tendrá un precio inicial de US$870 y puede llegar a US$930 en las principales operadoras de Estados Unidos.

Esta diferencia de precio puede estar entre US$100 a más, así que puedes comprar el Galaxy S9 por menos y no sacrificar tanto, ya que obtienes el mismo procesador, sistema operativo, AR Emoji, Bixby, resistencia al agua, doble bocina con Dolby Atmos y más.

Conclusión

Para los que no queremos lo mejor de lo mejor, considero que el Galaxy S9 sigue siendo una excelente opción, pues se trata de un celular compacto, potente y que cumple con la mayoría de necesidades -- e incluso más -- de lo que la mayoría necesitamos.

Sin embargo, es claro que el Galaxy S9 Plus es superior, pero esa superioridad tiene su costo.

Comparamos a continuación las especificaciones y otras características del Samsung Galaxy S9 con el Galaxy S9 Plus para que conozcan lo que tienen, ofrecen y las diferencias mencionadas.

Comparación: Samsung Galaxy S9 vs. Galaxy S9 Plus

Samsung Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Pantalla 5.8 pulgadas 6.2 pulgadas Resolución 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles Densidad de pixeles 570ppp 529ppp Sistema Operativo Android Oreo Android Oreo Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 64GB, 128GB, 256GB (varia según mercado) 64GB, 128GB, 256GB (varia según mercado) Expansión de almacenamiento Sí Sí Cámara trasera 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4. La cámara secundaria tiene apertura fija de f/2.4 Grabación en cámara lenta 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 8 megapixeles de f/1.7 8 megapixeles de f/1.7 RAM 4GB 6GB Batería 3,000mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 Batería removible No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Resistente al agua Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Sí (IP68: hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos Lector de huellas Sí (parte inferior de la cámara) Sí (parte inferior de la cámara) Lector de iris Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconociiento facial a la vez) Sí (Intelligent Scan: activa el iris y reconociiento facial a la vez) Reconocimiento de rostro Sí Sí Carga inalámbrica Sí Sí Características importantes Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto 'bokeh' ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Play y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tamaño 147.7X68.7X8.5mm 158.1X73.8X8.5mm Peso 163 gramos 189 gramos