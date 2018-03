Andrew Hoyle/CNET

Ya se anunció el Samsung Galaxy S9 y aunque no es tan caro como el Apple iPhone X es aún todavía bastante costoso.

Si quieres ahorrar, por tiempo limitado, US Mobile -- una de las muchas operadoras telefónicas pequeñas en EE.UU. -- anunció que sus suscriptores pueden ahorrar US$200 durante 12 meses si conectan un Galaxy S9 o S9 Plus con la telefónica inalámbrica.

Funciona así: Compras una tarjeta SIM de US Mobile e inscríbete a cualquiera de los planes que ofrece. Cada mes que te quedes con US Mobile, recibirás un reembolso de US$16.67 en el plan. Después de 12 meses, habrás conseguido un crédito total de US$200. Esto no es un contrato y puedes dejar el plan cuando quieras sin ser penalizado. Si continúas, después del año, tus pagos mensuales volverán a subir al precio regular del plan.

Por ejemplo, el plan básico ofrece 300 minutos para llamadas de voz, un total de 1,000 textos y 5GB de datos por US$40 al mes. Con el descuento mensual valdría US$23.34.

Por otro lado, el plan ilimitado de voz, texto y datos cuesta US$52 al mes, pero con el ahorro pagarías sólo US$35.34.

Claro, esta oferta sólo funcionará con los celulares S9 y S9 Plus desbloqueados, lo que significa que probablemente tendrás que comprarlos directamente de Samsung. Usa el código SG9 cuando vayas a comprar la US Mobile SIM (US$3.99 por el envío).

Cuando recibas tu celular, sólo tienes que comenzar a activar tu cuenta de US Mobile (usando un código de promoción nuevo que recibirás por email) y después de que le metas la SIM estarás listo para comunicarte.

Con la colaboración de Claudia Cruz.