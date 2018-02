@evleaks

Samsung volverá a presentar un teléfono Galaxy en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC, por sus siglas en inglés). La empresa confirmaba en el CES de Las Vegas en enero que el Galaxy S9 llegaría a la feria de Barcelona, y con ello los rumores se desataron más que nunca.

El año pasado en el MWC 2017 Samsung no presentó un teléfono móvil, en particular gracias a que el episodio del explosivo Galaxy Note 7 era muy reciente, lo que generó que la empresa tomara la decisión de postergar el lanzamiento de los Galaxy S8 y S8 Plus a un evento privado.

Pero en el MWC 2018 sí veremos presencia de Samsung, que desde ya parece se convertirá en la empresa que más llamará la atención en la feria, sobre todo si tenemos en consideración que otras empresas importantes no lanzarán dispositivos que puedan competir con el Galaxy S9. Ni LG ni Huawei le harán sombra, mientras que Sony previsiblemente presentaría una nueva tanda de equipos como todos los años.

Samsung Galaxy S9: funciones confirmadas

Samsung mostró un video publicitario en el que dio a conocer que las cámaras traseras del Galaxy S9 integrarían apertura variable, algo que hasta el momento únicamente habíamos visto en el Samsung W 2018. La empresa ha estado dejando pistas sobre la cámara, la primera fue el registro del eslogan "la cámara reimaginada", y luego toda una campaña sobre este asunto.

Los rumores sugieren que esa apertura variable confirmada por Samsung sería de f/1.5 a f/2.4 para los Galaxy S9 y S9 Plus. Además la empresa da a entender que la apertura mejorará las fotografías en situaciones de poca luz, lo que permitirá que veas con más claridad lo capturado.

Samsung también publicó un video en el que asegura que la cámara de sus nuevos teléfonos hará una mejor grabación en cámara lenta, integrando la función de 480fps en resolución HD, un apartado en el que Sony ha querido destacar con el Xperia XZ1, y en el cual podríamos obtener mejoras durante su presentación en el MWC.

Se espera que los Galaxy S9 y S9 Plus tengan más diferencias que las versiones del año pasado. En particular el S9 no tendría cámara dual. Puedes leer todas las especificaciones filtradas hasta ahora aquí.

Samsung tendrá sus propios Animojis



Samsung también se está preparando como Huawei para hacer frente a los Animojis. Para ello la empresa estaría por lanzar su propia versión, en la cual tu cara podría convertirse en un avatar a través de un app especial. No se conocen demasiados detalles de este asunto, pero es algo que previsiblemente conoceremos durante MWC.

DeX Pad: Samsung lanzará una nueva base en MWC 2018

Uno de los rumores de los que menos se comenta es sobre el DeX Pad, una segunda versión de la base DeX lanzada en año pasado, y que podría llegar durante este MWC con los nuevos Galaxy S9 y S9 Plus.

La base DeX Pad cambiaría por completo su factor de forma, lo que haría que el teléfono estuviera acostado y no de pie como hasta ahora.

CNET y CNET en Español estarán este mes en Barcelona para traerles todos los detalles del Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC). Además haremos un blog en vivo desde la conferencia de Samsung en donde te contaremos todos los detalles.

