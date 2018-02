Samsung presenta el Galaxy S9 y S9 Plus con cámaras más avanzadas y mejor sonido

Josh Miller/CNET

BARCELONA -- Este domingo Samsung presentó los nuevos Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus en Barcelona, justo un día antes de que comience oficialmente el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC 2018).

En cuanto a diseño, Samsung no realizó muchos cambios y los nuevos celulares se ven muy parecidos al Galaxy S8 y Galaxy S8 Plus, pero la empresa corrigió su mayor molestia: su lector de huellas.

En esta nueva generación de teléfonos insignia, el lector de huellas está ubicado en la parte inferior del módulo de la cámara en vez de al lado de la cámara. Así, el lector está un poco más centrado en la parte trasera de los Galaxy S9 para que sea más fácil de usar.

Samsung resaltó más que nada las cámaras del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, ya que tienen apertura variable como la del Samsung W2018, celular que presentó la empresa en Corea del Sur a finales de año.

Esta apertura variable permite que el lente cambie físicamente para que capture más luz en situaciones donde no hay mucha iluminación o para no capturar tanta luz y enfocarse más en detalles cuando la iluminación es la correcta.

Además, el Galaxy S9 Plus es el primer celular de la serie con doble cámara trasera. Esto permite tomar fotos con fondo borroso que puedes ajustar en cualquier momento y hasta hacer zoom óptico 2X para tomar fotos más de cerca sin que se pierda el detalle, similar a lo que hemos podido disfrutar en el Galaxy Note 8.

Esas son las únicas diferencias que tienen las cámaras de los Galaxy S9, pero los dos celulares cuentan con la nueva grabación de supercámara lenta que permite grabar video a 960fps con una resolución HD, similar a lo que Sony ha ofrecido en sus celulares Xperia XZ1 y Xperia XZ Premium.

Por otra parte, estos celulares integran una nueva función llamada AR Emoji que te permite crear un emoji con tus rasgos físicos usando cualquiera de sus cámaras (frontal o trasera) para crear animaciones preestablecidas, y también crear tus propias animaciones.

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy S9 corrige lo más molesto del Galaxy S8

Además, puedes usar emojis de conejos y otros para compartirlos como GIF a través de las plataformas de mensajería.

Estos AR Emojis tienen mucho que ver con la tecnología de realidad aumentada, pero la empresa hizo más hincapié en esta clase de tecnología a través de las funciones de Bixby Vision.

Ahora, Bixby Vision emplea más de la realidad aumentada para ofrecer en tiempo real la detección e identificación de objetos. También ofrece traducción de texto, informa de las calorías que podría tener un alimento y hasta te permite comprar en tiempo real productos que ves a través del app, como maquillaje que te pruebas virtualmente.

Por otra parte, el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus traen doble bocina (una en el auricular y otra en el borde inferior) con tecnología de Dolby Atmos que fue optimizada por AKG para ofrecer una calidad de sonido. Samsung dice que estas bocinas son 1.4 veces más potentes que las del Galaxy S8.

El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus también llegan con una actualización de especificaciones que consisten del nuevo procesador Snapdragon 845 o Exynos 9810 (dependiendo del mercado) de ocho núcleos, Android Oreo, pantalla HDR de 5.8 y 6.2 pulgadas (Super AMOLED), son resistentes al agua (IP68), tiene conector de audífonos regular, ranura para tarjeta microSD y almacenamiento de 64GB, 128GB o 256GB (la disponibilidad varía según el mercado).

Por su parte, el Galaxy S9 Plus integra 6GB de RAM en vez de 4GB y tiene una batería de mayor capacidad (3,500mAh vs 3,000mah).

Los nuevos celulares Samsung Galaxy S9 son los primeros en traer presintalado el nuevo app de SmartThings que permite controlar los dispositivos del hogar inteligente.

Además, estos celulares Samsung son compatibles con las anteriores gafas de realidad virtual Gear VR (2017) y Samsung DeX. Los Galaxy S9 también llegaron acompañados del DeX Pad, un nuevo dock que no sólo permite convertir el celular en la CPU de una computadora de escritorio, sino también en el touchpad y mouse virtual.

El Samsung Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus estará a la preventa el 2 de marzo en AT&T, Sprint, T-Mobile, U.S. Cellular, Verizon Wireless y Xfinity Mobile. Los celulares estarán disponibles en las tiendas el 16 de marzo, como Best Buy, Amazon, Costco, Sam's Club, Target, Walmart, Cricket Wireless y MetroPCS.

El 2 de marzo, Samsung tendrá un programa de intercambio en el cual ofrecerá hasta US$350 por tu celular actual. El precio del Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus variará según el operador, tienda y país donde se compre, pero la empresa dijo que debería ser similar a lo que costaron los Galaxy S8 el año pasado.

Además, los Galaxy S9 estarán disponibles en color lila púrpura, gris titanio, azul coral y negro, pero su disponibilidad variará según el mercado.