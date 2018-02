Sarah Tew/CNET

El atractivo de la realidad virtual en los teléfonos es la simplicidad –y la asequibilidad: usas un juego de gafas de US$100 y tu teléfono y... listo. Samsung cambió eso un poco en los últimos años al requerir modelos ligeramente diferentes de Gear VR para adaptarse a sus teléfonos más nuevos, más recientemente el Note 8 del año pasado.

Los teléfonos más nuevos de Samsung, el Galaxy S9 y el S9 Plus, no se presentaron con ningún nuevo hardware para la realidad virtual, pero sí funcionan con el Gear VR de Samsung. Sin embargo, únicamente funcionan con el modelo para el Note 8 que fue lanzado en septiembre de 2017 y no con la versión casi idéntica para el Galaxy S8 que debutó en marzo de ese mismo año.

¿Cómo saber si estás obteniendo el modelo Gear VR correcto? La versión para el Note 8 podría denominarse modelo "compatible con Note 8". Esta guía de números de modelo de Gear VR podría ayudar. (El número de modelo a buscar es SR-325).

Entonces, para ser claros, Samsung recomienda usar esa versión Note 8 de mediados de año para el mejor ajuste. Según Samsung, la versión para S8 podría dañar el S9 y no encajar perfectamente.

No intenté poner un Galaxy S9 o S9 Plus en las gafas Gear VR más antiguas para probar esto durante mi breve tiempo de práctica, pero me gustaría seguir el consejo de Samsung y quedarme con el modelo Note 8 para probar las aplicaciones móviles de Oculus. Sin peligro.

El GS9 y el GS9 Plus también están listos para las gafas DayDream View.

Samsung no ha confirmado ningún cambio en el contenido de realidad virtual cuando usas los nuevos teléfonos, pero el nuevo procesador Snapdragon 845 de Qualcomm que viene dentro del Galaxy S9 tiene muchas optimizaciones para realidad aumentada y realidad virtual que podrían prometer grandes cambios en el futuro, incluido el rastreo de movimiento de adentro hacia afuera usando las cámaras del teléfono, algo que hacen las gafas Mirage Solo, pero que las Gear VR todavía no hacen.

Ahora que Oculus presentará sus propias gafas móviles independientes, las Oculus Go, en algún momento de este año, y Samsung ya ha dado señales de sus ambiciones para crear sus propias gafas VR independientes, tal vez esta minimización de la realidad virtual a principios de 2018 sugiera otros cambios por venir. O, Samsung está cambiando su enfoque un poco hacia la realidad aumentada. Pero de cualquier manera, es una buena noticia si ya tienes unas Gear VR ... y malas noticias si no son las Gear VR compradas después de septiembre de 2017.

