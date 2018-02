Juan Garzón / CNET

Unas supuestas pruebas de rendimiento del Samsung Galaxy S9 con el nuevo procesador Snapdragon 845 aparecieron en Geekbench para revelar la potencia de este celular, según el filtrador en Twitter @UniverseIce.

La prueba de rendimiento de GeekBench o benchmark revela que el Galaxy S9 con procesador Snapdragon 845 lograría un marcador de 2,378 en la prueba con un solo núcleo y 8,132 en la prueba de múltiples núcleos.

El filtrador califica esto como "mediocre" y asegura que la versión internacional con procesador Exynos 9810 debería ser mucho mejor.

Sin embargo, este marcador representa una mejora importante frente a los 1,841 y 6,152 que logró el Samsung Galaxy S8 en la misma prueba.

Por otro lado, si vemos los resultados de las pruebas de rendimiento de, por ejemplo, el Galaxy S8 Plus con procesador Exynos (8892), los marcadores de 2,020 y 6,525 no fueron muy diferentes a los de la versión del Galaxy S8 Plus con Snapdragon (835) que logró 1,850 y 6,253.

Aunque los marcadores del teléfono insignia del año pasado fueron un poco superior, hay que tener en cuenta que esta es sólo una prueba y en nuestro uso diario no notamos diferencias importantes.

Lo importante aquí es saber que, asumiendo que estas pruebas de rendimiento son, en efecto, del Galaxy S9, los marcadores son superiores a su predecesor. Esto indicaría que la nueva versión sería más potente y fluida. Aunque en esta ocasión no se filtraron las pruebas de rendimiento del Galaxy S9 Plus, los resultados deberían ser muy similares, así tenga más memoria RAM porque compartirían el mismo procesador, software y otros componentes.