Galaxy S9: ¿Es necesario actualizarte del S8 y S7 al nuevo teléfono de Samsung?

Los teléfonos celulares Galaxy S9 y S9 Plus son, seguramente, los mejores teléfonos que Samsung ha fabricado en su historia, y ya están aquí. El 16 de marzo llegaron los nuevos teléfonos insignia de la compañía que traen sus sofisticadas cámaras de apertura variable (¡y bocinas estéreo!) a las tiendas de todo el mundo.

Pero, ¿vale la pena la actualización si ya tienes un Galaxy S8 o un Galaxy S7, o incluso un Galaxy Note reciente con su elegante lápiz óptico?

Es por eso que construí esta guía. Simplemente desplázate hacia abajo hasta que encuentres el teléfono que tienes actualmente, y lee desde ahí la conveniencia del cambio.

Nota: Si tu teléfono Samsung no está en esta lista, seguramente es porque es demasiado viejo o simplemente ha sido superado lo suficiente como para que ya consideres una actualización.

Galaxy S8 o Galaxy S8 Plus

El Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus se parecen muchísimo a sus predecesores ––pero no te dejes engañar. Traen demasiados cambios bajo la manga, aun cuando Samsung decidió mantener las funciones favoritas de sus fanáticos, como la entrada de audífonos y la entrada para memoria microSD.

Pero, ¿alguno de estos cambios son lo suficientemente importantes como para que necesites actualizar tu celular de inmediato? No lo creo. "Las diferencias entre los dos teléfonos son tan mínimas, que no tiene sentido actualizarlo", escribió mi colega (y analista de la marca Samsung desde hace mucho tiempo) Jessica Dolcourt. Además, todavía estamos probando la vida útil de la batería del teléfono ––no está claro si la batería del S9 es mejor, o podría incluso ser peor.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz, según sea necesario

Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Fotos ligeramente mejores (pero ocasionalmente más borrosas) en situaciones de poca luz

Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo el Galaxy S9 Plus )

) Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)

Una mejor posición para el sensor posterior de huellas dactilares

Bocinas estéreo (también es 40 por ciento más fuerte que el S8)

Un procesador ligeramente más rápido

2GB de memoria extra ( sólo el Galaxy S9 Plus )

) Pantalla 15 por ciento más brillante

Biseles de pantalla ligeramente más delgados (1.2 mm)

Android 8.0 Oreo (en caso de que tu teléfono aún lo esté esperando)



Una nueva opción de color: morado lila

Internet LTE más rápido, cuando esté disponible (1.2 Gigabit frente a 1 Gigabit)

Opciones de memoria 128GB y 256GB a nivel global

AR Emoji ( que no es tan bueno

Lo que se mantiene igual

Prácticamente todo lo demás está incluido:

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Excelente pantalla de superalta definición de 5.8 pulgadas (Galaxy S9) o 6.2 pulgadas (Galaxy S9 Plus)

Capacidad de la batería: 3,000mAh (Galaxy S9) o 3,500mAh (Galaxy S9 Plus)

Segunda cámara con teleobjetivo 2x (sólo Galaxy S9 Plus)

IP68 resistente al agua y al polvo

Escaneo de caras e iris (aunque ahora se combinan en Intelligent Scan

Botón Bixby

Carga inalámbrica



Almacenamiento expandible MicroSD



Entrada para audífonos



Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Calidad de foto consistente: el Galaxy S9 a veces pierde fotos con poca luz



Ligeramente más delgado, más ligero: los S9 y S9 Plus son ligeramente más gruesos y más pesados



Estructura más alta: los S9 y S9 Plus son ligeramente más cortos y más anchos



El dinero que destinarás a comprar un teléfono nuevo tan pronto después de tu última compra



Galaxy Note 8



Sí, suena bastante extraño que el propietario de un Galaxy Note 8 quiera un Galaxy S9. ¿Realmente abandonarías la pantalla más grande y tu stylus por tener una cámara S9 y las actualizaciones de un procesador, particularmente cuando ya tienes los lentes 2x ópticamente estabilizados?

Pero bueno, tal vez estés listo para un teléfono más pequeño y tengas un amigo que compre tu Note. Si ese es tu caso, esto es lo que obtendrás.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz, según sea necesario

Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Fotos ligeramente mejores (pero ocasionalmente más borrosas) en situaciones de poca luz

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Una mejor posición para el sensor posterior de huellas dactilares

Bocinas estéreo

Un procesador ligeramente más rápido

Un nuevo color: morado lila

Android 8.0 Oreo (en caso de que tu teléfono aún lo esté esperando)



Internet LTE más rápido, cuando esté disponible (1.2 Gigabit frente a 1 Gigabit)



AR Emoji ( que no es tan bueno



Capacidad de la batería ligeramente superior (sólo S9 Plus)

Lo que se mantiene igual



Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Pantalla AMOLED de superalta definición



IP68 resistente al agua y al polvo



Escaneo de caras e iris (aunque ahora se combinan en Intelligent Scan

Botón Bixby

Carga inalámbrica



Almacenamiento expandible MicroSD



Entrada para audífonos

Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9



Pantalla más grande (6.3 pulgadas para Note 8 vs. 6.2 pulgadas para el S9 Plus, 5.8 pulgadas para el S9)



Lápiz óptico S-Pen



Calidad consistente de la foto: el Galaxy S9 a veces pierde tomas con poca luz



El dinero que destinarás a comprar un teléfono nuevo tan pronto después de tu última compra

Galaxy S7



A partir de aquí es donde una actualización comienza a tener sentido. Si ya has pasado dos años con un Galaxy S7 y tienes problemas para mantener la batería con vida, puede que sea hora de cambiarlo. Sin duda obtendrás un teléfono con un diseño radicalmente diferente, con una pantalla de vidrio curvado mucho más grande, una mejor cámara, un procesador más rápido y muchas más funcionalidades.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Pantalla mucho más grande, más brillante, de superalta definición de 5.8 pulgadas (S9) o 6.2 pulgadas (S9 Plus) con bordes curvos



Diseño más largo y más estrecho con biseles de pantalla muy reducidos en la parte superior e inferior



Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz según sea necesario



Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Mejores fotos en situaciones de poca luz

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Video en cámara lenta a 960 fps (240 fps a 1080p)



Sensor posterior de huella digital montado debajo del dedo índice



Bocinas estéreo



Un procesador notablemente más rápido



500mAh de capacidad de batería más alta ( sólo Galaxy S9 Plus )



) 2GB de memoria extra ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Android 8.0 Oreo



Una nueva opción de color: morado lila



Internet Gigabit LTE, donde esté disponible



Almacenamiento de 64GB de forma predeterminada con opciones de 128GB y 256GB a nivel global



Escáneres de cara e iris



AR Emoji ( que no es tan bueno



Carga USB-C



Lo que se mantiene igual

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Batería con capacidad de 3,000 mAh ( Galaxy S9 )

) IP68 resistente al agua y al polvo



Carga inalámbrica



Almacenamiento expandible MicroSD



Entrada para audífonos

Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Botón de inicio físico



Sensor de huellas digitales frontal



Puerto de carga y datos micro-USB (ahora es USB-C)



Estructura más ligera: los S9 y S9 Plus son más gruesos y pesados

Galaxy S7 Edge

Si tu operación diaria la controlas a través de un Galaxy S7 Edge, tienes prácticamente tantas razones para actualizarte como alguien con el Galaxy S7 estándar ––es decir, bastantes. Incluso si ya tienes una pantalla de cristal curvo, las que encontrarás en el Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus son más grandes. Y, aunque la batería del S9 es un poco más pequeña, la tuya probablemente esté un poco desgastada.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Pantalla mucho más grande, más brillante, de superalta definición de 5.8 pulgadas (S9) o 6.2 pulgadas (S9 Plus)



Diseño más largo y más estrecho con biseles de pantalla muy reducidos en la parte superior e inferior



Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz según sea necesario



Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Mejores fotos en situaciones de poca luz

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Video en cámara lenta a 960 fps (240 fps a 1080p)



Sensor posterior de huella digital montado debajo del dedo índice



Bocinas estéreo



Un procesador notablemente más rápido



2GB de memoria extra ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Android 8.0 Oreo



Una nueva opción de color: Lila Morado



Internet Gigabit LTE, donde esté disponible



Almacenamiento de 64 GB de forma predeterminada con opciones de 128 GB y 256 GB a nivel global



Escáneres de cara e iris



AR Emoji ( que no es tan bueno



Carga USB-C

Lo que se mantiene igual

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Tamaño: el S7 Edge está entre los S9 y S9 Plus en proporciones



IP68 resistente al agua y al polvo



Carga inalámbrica



Almacenamiento expandible MicroSD



Entrada para audífonos

Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Botón de inicio físico



Sensor de huellas digitales frontal



Puerto de carga y datos micro-USB (ahora es USB-C)



Estructura más ligera: los S9 y S9 Plus son más gruesos y pesados

Galaxy Note 7

Galaxy S6 or S6 Edge

Para ser sincero, podrías conservar tu Galaxy S6 un poco más de tiempo si lo necesitaras. Todavía forma parte de la era moderna en términos de estructura, calidad de la cámara, velocidad del procesador y magnífica pantalla. Incluso, tienes carga inalámbrica. Aún así, estamos hablando de un teléfono sin resistencia al agua o almacenamiento microSD, y la batería relativamente pequeña de tu Galaxy S6 probablemente empieza a desfallecer. Así que, probablemente llegó el momento.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Pantalla mucho más grande, más brillante, de superalta definición de 5.8 pulgadas (S9) o 6.2 pulgadas (S9 Plus)



Diseño más largo y más estrecho con biseles de pantalla muy reducidos en la parte superior e inferior



Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz según sea necesario



Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Fotos mejores en situaciones de poca luz y un enfoque automático más rápido

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Video en cámara lenta a 960 fps (240 fps a 1080p)



Sensor posterior de huella digital montado debajo del dedo índice



Resistente al agua

Almacenamiento microSD expandible



Bocinas estéreo



Un procesador notablemente más rápido



Más memoria (1GB más en el S9, 3GB más en el S9 Plus)



Mayor duración de la batería



Carga inalámbrica más rápida



Android 8.0 Oreo



Una nueva opción de color: morado lila



Internet Gigabit LTE, donde esté disponible



Almacenamiento de 64GB de forma predeterminada con opciones de 128GB y 256GB a nivel global



Escáneres de cara e iris



Visualización siempre activa para que puedas verificar el tiempo y las notificaciones de un vistazo



AR Emoji ( que no es tan bueno



Carga USB-C

Lo que se mantiene igual

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Entrada para audífonos



Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Botón de inicio físico



Sensor de huellas digitales frontal



Puerto de carga y datos micro-USB (ahora es USB-C)



Estructura más ligera: los S9 y S9 Plus son de 1 a 1.5 onzas más pesados y 1.7 mm más gruesos



Blaster IR para controlar tu sistema de entretenimiento hogareño



Galaxy Note 5

Seamos realistas: si el lápiz óptico es tu obsesión, probablemente quieras esperar un poco más para la llegada del próximo Galaxy Note este otoño. Pero si la S-Pen fue sólo una novedad para ti, puedes obtener muchísimo más provecho de un Galaxy S9 o un S9 Plus. Aunque el S9 es un teléfono más pequeño, su pantalla es más grande que un Galaxy Note 5 ––y si actualizas al S9 Plus, también obtendrás una batería más grande.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Pantalla mucho más grande, más brillante, de superalta definición de 5.8 pulgadas (S9) o 6.2 pulgadas (S9 Plus)



Diseño más largo y más estrecho con biseles de pantalla muy reducidos en la parte superior e inferior



Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz según sea necesario



Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Mejores fotos en situaciones de poca luz y un enfoque automático más rápido

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Video en cámara lenta a 960 fps (240 fps a 1080p)



Sensor posterior de huella digital montado debajo del dedo índice



Resistente al agua

Almacenamiento microSD expandible



Bocinas estéreo



Un procesador notablemente más rápido



500mAh de más capacidad de batería ( sólo Galaxy S9 Plus )



) 2GB de memoria extra ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Mayor duración de la batería



Carga inalámbrica más rápida



Android 8.0 Oreo



Una nueva opción de color: morado lila



Internet Gigabit LTE, donde esté disponible



Almacenamiento de 64GB de forma predeterminada con opciones de 128GB y 256GB a nivel global



Escáneres de cara e iris



Visualización siempre activa para que puedas verificar el tiempo y las notificaciones de un vistazo



AR Emoji ( que no es tan bueno



Carga USB-C

Lo que se mantiene igual

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Capacidad de la batería: 3,000mAh ( Galaxy S9 )



) Entrada para audífonos

Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Lápiz removible



Botón de inicio físico



Sensor de huellas digitales frontal



Puerto de carga y datos micro-USB (ahora es USB-C)



Estructura más ligera: los S9 y S9 Plus son de 1 a 1.5 onzas más pesados y 1.7 mm más gruesos



Galaxy S6 Edge+

Voy a aventurarme a decir esto: si eres el tipo de persona que gastó dinero extra en esta versión mejorada del Galaxy S6 hace unos años, ya has pre-ordenado un Galaxy S9 Plus.

Pero si no, es una decisión muy sencilla. Mejores especificaciones y mucho más del vidrio curvado que amas. Pero, si la delgadez es clave para ti, piénsalo, porque el S9 y el S9 Plus son un poco más gruesos.

Lo que ganas con el Galaxy S9

Pantalla mucho más grande, más brillante, de súper alta definición de 5.8 pulgadas (S9) o 6.2 pulgadas (S9 Plus)



Diseño más largo y más estrecho con biseles de pantalla muy reducidos en la parte superior e inferior



Cámara de apertura variable (f/1.5 y f/2.4) para dejar entrar más o menos luz según sea necesario



Fotos muy balanceadas en situaciones exteriores brillantes



Mejores fotos en situaciones de poca luz y un enfoque automático más rápido

Video a cámara lenta de 960 fps (240 fps a 1080p)



Segunda cámara con teleobjetivo 2x ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Video en cámara lenta a 960 fps (240 fps a 1080p)



Sensor posterior de huella digital montado debajo del dedo índice



Resistente al agua

Almacenamiento microSD expandible



Bocinas estéreo



Un procesador notablemente más rápido



500mAh de más capacidad de batería ( sólo Galaxy S9 Plus )



) 2GB de memoria extra ( sólo Galaxy S9 Plus )



) Android 8.0 Oreo



Una nueva opción de color: morado lila



Internet Gigabit LTE, donde esté disponible



Almacenamiento de 64GB de forma predeterminada con opciones de 128GB y 256GB a nivel global



Escáneres de cara e iris



Visualización siempre activa para que puedas verificar el tiempo y las notificaciones de un vistazo



AR Emoji ( que no es tan bueno



Carga USB-C

Lo que se mantiene igual

Chasis de aluminio con frente y parte posterior de vidrio curvado

Capacidad de la batería: 3,000mAh ( Galaxy S9 )



) Entrada para audífonos

Lo que perderás si te actualizas al Galaxy S9

Botón de inicio físico



Sensor de huellas digitales frontal



Puerto de carga y datos micro-USB (ahora es USB-C)



Estructura más ligera: los S9 y S9 Plus son de 1 a 1.5 onzas más pesados y 1.7 mm más grueso

Galaxy S5 y anteriores

Si tu teléfono es más antiguo que el Galaxy S6, definitivamente es el momento de actualizar, porque estás viviendo en el pasado: cuando los teléfonos estaban hechos de plástico, las cámaras no eran tan confiables, los procesadores eran mucho más lentos, los sensores de huellas dactilares eran desastrosos (si es que tenían uno) y las pantallas no eran de superalta definición. Sin carga inalámbrica, sin resistencia al agua, sin herramientas de pago con tarjetas de crédito ... como verás, no hay opción.

Sí, tendrás que abandonar tu batería removible y necesitarás una herramienta para intercambiar tarjetas SIM, pero la era moderna te está llamando. No necesitas actualizarte a un Galaxy S9 ... ¡pero por favor, es tiempo de elegir algo!

