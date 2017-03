Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

El Samsung Galaxy S8 llega con un diseño muy llamativo para retar al LG G6 e intentar coronarse no sólo como el mejor celular Android de la actualidad, sino también como el mejor "celular sin bordes'".

No cabe duda de que lo más sobresaliente de estos celulares son sus pantallas casi sin bordes o biseles.

Sin embargo, Samsung logra sacar la delantera con biseles aún más pequeños y gracias a su pantalla curva, todo resulta ser más inmersivo y los bordes se ven aun más pequeños.

Asimismo, el diseño simétrico del Samsung Galaxy S8 (al igual que del Galaxy S8 Plus) lo hace más cómodo de sujetar en la mano.

1:46 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Aunque el Samsung Galaxy S8 tiene una pantalla más grande que el LG G6 (5.8 pulgadas vs. 5.7 pulgadas), el celular de Samsung logra ser un menos ancho (68.1mm vs. 71.9mm). Los dos celulares mantienen la misma altura (148.9mm), pero el LG G6 es un poco más delgado (7.9mm vs. 8mm). Sin embargo, vale la pena volver a mencionar que debido al diseño simétrico esto no es notable y el S8 se siente mejor en la mano.

Además, el Galaxy S8 es más liviano (153 gramos vs. 163 gramos) y tiene un procesador más reciente y avanzado (Snapdragon 835 o Exynos 8895 de ocho núcleos).

Asimismo, la pantalla del Galaxy S8 ofrece una resolución más alta (2,960x1,440 pixels vs. 2,880x 1,440 pixeles), aunque los dos tienen una relación de aspecto muy similar (18.5:9 vs. 18:9).

Por otra parte, el Galaxy S8 trae un lector de iris, reconocimiento de rostro, Samsung Pay (además de Android Pay) y una cámara frontal de 8 megapixeles (el LG G6 tiene una de 5 megapixeles).

Además, el S8 trae Bluetooth 5.0 y carga inalámbrica para todos los mercados.

Esto no significa que el Galaxy S8 sea mejor que el LG G6, pero en términos de diseño, lo más atractivo para el ojo y la mano (en la mayoría de ocasiones) es el Galaxy S8.

A su favor, el LG G6 tiene un diseño más resistente, una batería más grande (3,300mAh vs. 3,000mAh), doble cámara trasera con más resolución (13 megapixeles vs. 12 megapixeles) y su carga rápida es superior (Quick Charge 3.0 vs. Quick Charge 2.0).

Asimismo, sus cámaras traseras ofrecen más flexibilidad fotográfica al permitirte capturar de manera tradicional con el lente regular o te conceden más espacio desde la misma distancia usando el lente gran angular. Inclusive, el LG G6 trae un montón de funciones de fotografía cuadrada que lo diferencian de la competencia.

Además, aunque los dos tienen un lector de huellas, el posicionamiento del lector del LG G6 funciona mucho mejor, ya que está un poco más separado de la cámara.

Los dos celulares tienen una ranura para tarjeta microSD, 4GB de RAM, ejecutan Android Nougat, son resistentes al agua (hasta 1.5 metros de profundidad por 30 minutos) e incluyen a Google Assistant.

En general, considero que el Samsung Galaxy S8 es un celular más completo y atractivo. Sin embargo, el LG G6 es más resistente y la flexibilidad de las cámaras traseras es algo que es difícil de encontrar en el mercado.

A continuación comparamos las especificaciones y otras características del Samsung Galaxy S8 con el LG G6.