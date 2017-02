Órale, ¿acaso Samsung corrió la cortina de su popio teléfono Galaxy S8 Plus?

Al inicio del martes, la compañía publicó lo que se cree es una página de soporte para el S8 Plus en su sitio web de Samsung India, de acuerdo con Forbes. No obstante, si haces clic en dicho enlace, llegas simplemente a una página en blanco y un mensaje de error.

Si bien hemos escuchado bastantes rumores sobre el Galaxy S8 Plus y su hermano más pequeño, el S8, esta sería la primera vez que Samsung reconocería al dispositivo S8 Plus por nombre.

Se rumora que Samsung está cambiando sus planes al dar a conocer un Galaxy S8 con pantalla curva y un Galaxy S8 Plus más grande, y también de pantalla curva. Eso contrasta con el Galaxy S7 de líneas rectas del año pasado y el curvilíneo S7 Edge. De ser cierto, esto es una señal de que Samsung ha logrado perfeccionar su proceso de manufactura de pantallas curvas para hacer que todos sus teléfonos S8 tengan esta característica. (El desafortunado Note 7 también tenía una pantalla curva.) Eso le da a Samsung un atractivo más frente a los dispositivos de sus competidores; CNET he calificado el aspecto de pantalla curva como más refinado y con mayor experiencia de inmersión.

Volviendo a la pregunta de ese URL, lo único que sí revela es el número del modelo del teléfono: SM-G955FD. Si comienzas a escribir el número del modelo en la barra de búsqueda de la página de soporte, el menú que se despliega abajo completará el número por ti. Esta es evidencia bastante buena de que al menos existe un teléfono Samsung con el número de modelo desconocido. Otras publicaciones han notado la página y no tardaron mucho en decir que se trataba de la del Galaxy S8 Plus.

Samsung ha dicho que no presentará el Galaxy S8 en el Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar más adelante este mes. El rumor actual sugiere que el teléfono podría ser más bien presentado el 29 de marzo.

Dado que el teléfono aún no es oficial, realmente no sabemos de cuántas formas el S8 se distinguirá del S8 Plus. Se ha rumorado que el S8 tendrá una pantalla de 5.8 pulgadas, mientras que el S8 Plus tendrá una de 6.2. Otro reporte además asegura que el teléfono más grande tendrá una batería más grande, de 3,750mAh, en contraste con la de 3,250mAh del modelo más pequeño.

Samsung declinó hacer comentarios.