Por fin. Llegó el momento del Samsung Galaxy S8. La empresa ha tenido meses de preparación y un retraso ocasionado por los problemas de la batería del Galaxy Note 7, pero finalmente el dispositivo está aquí, a la vuelta de la esquina, y la gran pregunta que todos nos hacemos es... ¿logrará el efecto wow que Samsung necesita para robar de nuevo tu corazón?

A decir verdad, este negocio del lanzamiento de dispositivos se ha vuelto bastante aburrido y predecible. Mejor resolución, nuevas carcasas, sistemas de reconocimiento y seguridad, pero nada que nos haga decir, "Este es un nuevo comienzo". Aunque eso es justamente lo que ha ofrecido Samsung en su campaña de publicidad que nos llevará a conocer un nuevo concepto de teléfono, según la empresa.

Pero, siendo optimistas, más allá de mostrarnos un teléfono "todo pantalla" como el LG G6, el nuevo Galaxy S8 podría incorporar mejoras a lo que existe, pero no un punto de innovación como antaño lo hizo Sony popularizando la resistencia al agua con la serie Xperia Z.

La saturación del mercado es tan palpable que el mercado mundial de teléfonos inteligentes apenas creció 7 por ciento en 2016, o lo que es lo mismo, la mitad del año anterior, según datos de Gartner. El poco crecimiento actual proviene de mercados de Asia y el Pacífico, en donde por ciento no dominan ni Apple ni Samsung, sino Oppo, Xiaomi y Huawei.

Entonces... ¿Samsung nos dará una probadita de innovación con el Galaxy S8 o serán simples mejoras?

Ben Stanton, analista de Canalys, la empresa de análisis de mercado, explicó a CNET en Español que Samsung tiene tres puntos importantes sobre los que pretende basar su éxito futuro: un mejor proceso de prueba de sus dispositivos, diseño y su nuevo asistente virtual Bixby.

La seguridad: El principal reto de Samsung

Varios meses de campaña publicitaria nos han dejado claro que Samsung ha mejorado el proceso de calidad y las pruebas de control para evitar que se repitan los problemas del Galaxy Note 7. Sin embargo, según Stanton, "su mayor reto es seguir comunicando esto a sus consumidores. Ya lo abordó en el escenario del MWC, y puede hacerlo de nuevo en el lanzamiento del Galaxy S8".

Si la seguridad es el principal reto de Samsung, reconstruir su credibilidad es su mayor necesidad para garantizar su éxito.

Diseño: Siguiendo la tendencia

El Xiaomi Mi Mix lanzado el año pasado marcó el precedente al convertirse en un dispositivo todo pantalla, o casi. El LG G6 dio un golpe de efecto en el MWC de Barcelona al ser la única que lanzó un equipo con estas características y Samsung podría convertirse en el tercer gran fabricante en seguir esta estela.

Stanton cree que sin importar exactamente la resolución, la relación de aspecto o la tecnología, tanto Samsung como LG marcarán tendencia y serán seguidas por el resto de compañías. "La pantalla del LG G6 sugiere que para algunos vendedores la estética del diseño del dispositivo es cada vez más importante al igual que la entrega de contenido a pantalla completa".

Si Samsung, como predicen los rumores, sigue la tendencia de LG, no estaría innovando del todo, sino mejorando lo ya existente.

Bixby: La gran revelación que no es un teléfono

¿Buscabas un efecto wow? Probablemente Bixby podría ser lo más interesante del Galaxy S8 en términos de innovación. No significa que Samsung no mejore la pantalla, el diseño, ajuste sus curvas, o haga su teléfono tan seguro que no explote jamás, eso también te encantará, pero cuando pase el momento recordarás que es sólo un paso más a lo que ya tienen sus anteriores teléfonos.

"Samsung llega tarde al juego con su asistente de voz. La empresa debe justificar por qué sus clientes obtendrán más valor de Bixby que de Google Assistant. Creo que esto será difícil, pero no imposible. Necesita mostrar una funcionalidad única y demostrar que puede incentivar a los principales desarrolladores a crear apps que lo integren", explicó Stanton, de la firma Canalys.

Si los rumores se hacen realidad, Samsung lanzará un bonito y elegante teléfono que como dice LG, será "todo pantalla", pero que no aportará nada al dormido mundo de los teléfonos móviles, en donde el tan anhelado efecto wow no aparece todos los años. ¿Tendremos que esperar al iPhone del décimo aniversario para ver algo novedoso?

El Galaxy S8 ya casi está aquí, y estas son las 10 cosas que después de un análisis de nuestro editor Juan Garzón, nos gustaría ver en este equipo. Y tú, ¿tienes deseos que pedirle a Samsung?