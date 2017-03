El Samsung Galaxy S8 arranca la era de un mejor Bluetooth

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

Es más probable que compres el nuevo Galaxy S8 de Samsung por su pantalla, procesador o cámara, pero los dueños de un S8 obtendrán otra mejora significativa de la tecnología: la nueva generación de tecnología de red inalámbrica Bluetooth 5.

"Este es el primer teléfono Bluetooth 5 públicamente disponible en el mercado", dijo Steve Hegenderfer, director de programas para desarrolladores del grupo de la industria Bluetooth. "Muchos más estarán llegando pronto"."

Bluetooth 5 mantiene el mismo enfoque de consumo de energía que su predecesor, pero ofrece dos nuevas modalidades: una que duplica las velocidades de transferencia de datos a 2 megabits por segundo y otra que cuadruplica el rango de transmisión. El actual Bluetooth 4.2 puede alcanzar unos 100 a 300 pies, pero los obstáculos pueden reducir drásticamente esa distancia.

Eso debería significar que Bluetooth funcionará mejor donde se puede usar hoy en día -- conexión inalámbrica de teléfonos a accesorios como bocinas, smartwatches, teclados, monitores de fitness y audífonos. Y debería ayudar a llevarlo a nuevas áreas en el futuro como la tecnología de casa inteligente para timbres, bombillas, termostatos y sistemas de seguridad.

El rango mejorado de Bluetooth 5 debería ayudar a que cosas como balones de básquetbol habilitados para Bluetooth y cerraduras de puerta inteligentes funcionen mejor cuando no estás justo al lado de ellos. Y las velocidades de datos más rápidas podrían ayudar a transferir fotos de tu cámara a tu teléfono o recuperar datos de un dispositivo médico. Pero estas ventajas tendrán que esperar a que el resto del mercado Bluetooth alcance al Galaxy S8, que fue anunciado esta semana y llegará el 21 de abril.

Esta tecnología es una gran cosa en la tecnología de consumo, y sus ventajas de baja potencia deberían hacerla más grande, según ABI Research. Bluetooth 5 debería ayudar a impulsar la tecnología a nuevas alturas, elevando los envíos de dispositivos en 500 millones cada año hasta que se vendan 5,000 millones de dispositivos Bluetooth en 2021, según prevé la firma de investigación.

Mejor audio

Bluetooth 5 también abre el camino para mejorar el audio, algo que hoy requiere el uso de la tecnología Bluetooth más antigua que consume más energía de la batería. Una mejora de audio debería reducir el consumo de energía mientras se mejora la calidad de audio mediante el uso de la nueva tecnología de compresión de datos, dijo Hegenderfer.

Stephen Shankland/CNET

Pero el Galaxy S8 y su hermano mayor, el Galaxy S8 Plus, no se beneficiarán de eso por ahora. La nueva tecnología de audio está todavía en desarrollo, y los dispositivos de audio más antiguos como audífonos y bocinas no serán compatibles aún.

La buena noticia es que las nuevas características de audio no requieren hardware nuevo, por lo que las actualizaciones de software a teléfonos Bluetooth como el Galaxy S8 deberían añadir la nueva compatibilidad, dijo.

Algo disponible ahora con Bluetooth 5 es una mejora de la tecnología de los llamados beacons, que permiten a los dispositivos periódicamente transmitir datos. Estos dispositivos Bluetooth pueden ayudar a tu teléfono a averiguar dónde estás exactamente en un centro comercial o dejar que un anuncio en la parada de autobús te lleve a un sitio Web.

Los beacons Bluetooth actuales pueden transmitir mensajes con sólo 31 bytes de datos, pero Bluetooth 5 aumenta eso hasta 255 bytes. Eso podría mejorar los usos de los consumidores de Bluetooth como los sensores de temperatura y humedad en su casa, dijo Hegenderfer.

Próximamente: Bluetooth 'mesh'

El hardware de radio que viene con Bluetooth 5 también permite otro gran cambio para la tecnología llamada red de malla (mesh, en inglés).

Hoy en día, los dispositivos Bluetooth se conectan entre sí directamente. Sin embargo, la red de malla permitirá a los dispositivos Bluetooth transferir datos a lo largo de un grupo de dispositivos interconectados.

"Piensa en una casa inteligente donde cada dispositivo Bluetooth puede hablar entre sí", dijo Hegenderfer. "No hay un hub central, no hay puerta de enlace, nada que mate a mi red. Si una luz Bluetooth se apaga, no importa", porque la red de malla dirigirá datos a su alrededor. La red de malla para Bluetooth está a unos "meses de distancia", dijo Hegenderfer.

Bueno, quizás. Vas a necesitar varios dispositivos Bluetooth, por un lado. Y con otras tecnologías de red doméstica disponibles, como Zigbee y el ya omnipresente Wi-Fi, es probable que enfrentes un desastre de redes incompatibles en tu casa.

No obstante, los partidarios creen que el bajo consumo de energía de Bluetooth le asegurará a esta tecnología un lugar en tu hogar. Una pequeña batería de célula podría ser suficiente para alimentar un termómetro o un sensor de ventana del sistema de seguridad durante años.

"En los próximos cuatro o cinco años, vas a ver Bluetooth en todas partes", dijo Hegenderfer.