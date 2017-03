No esperes la misma duración de batería en el Samsung Galaxy S8

2:27 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Una hermosa pantalla curva. Un nuevo asistente virtual. Reconocimiento facial. ¿Qué le hacen todas estas cosas a la duración de batería del recién anunciado Galaxy S8?

Sobre el escenario de presentación, frente a todo el mundo, Samsung no dijo ni pío.

Pero, basado en la hoja de especificaciones de la empresa (en la que las compañías suelen incluir sus cifras más optimistas), parece que la duración de la batería del Galaxy S8 no será la misma que la de su predecesor.

Samsung Galaxy S8 vs. Galaxy S7: Duración de la batería Galaxy S8 Galaxy S7 Galaxy S8 Plus Galaxy S7 Edge Tamaño de pantalla 5.8 pulgadas 5.1 pulgadas 6.2 pulgadas 5.5 pulgadas Capacidad de batería 3,000mAh 3,000mAh 3,500mAh 3,600mAh Uso de Internet (Wi-Fi) 14 horas 14 horas 15 horas 15 horas Uso de Internet (3G) 11 horas 11 horas 13 horas 13 horas Uso de Internet (4G) 12 horas 13 horas 15 horas 15 horas Reproducción de video 16 horas 16 horas 18 horas 19 horas Llamadas de voz 20 horas 28 horas 24 horas 36 horas Reproducción de música (AOD activado) 44 horas N/A 50 horas N/A Reproducción de música (AOD desactivado) 67 horas N/A 78 horas N/A Reproducción de música (sin especificar) N/A 55 horas N/A 66 horas

Las diferencias no son enormes: una hora de Internet 4G por acá, otra hora de video por allá. Muchas de las cifras se quedan iguales. Cabe notar que las cifras de duración de las llamadas de voz están comparando llamadas de voz CDMA para los Galaxy S7 y S7 Edge, y cifras "globales" para el S8 y S8 Plus (no sabemos a qué se refieren exactamente con "globales"). Como puedes ver, Samsung tampoco nos dio una comparación equitativa en cuanto a la reproducción de música. Tendremos que realizar nuestras propias pruebas.

Pero, en general, las cifras de Samsung sugieren que la duración de la batería no es precisamente igual que la de los teléfonos Galaxy del año pasado.

En el papel, el Galaxy S8 tiene la misma capacidad de batería que el Galaxy S7, y el Galaxy S8 Plus de mayor tamaño tiene una batería un poco más pequeña que la del Galaxy S7 Edge. Pero los nuevos teléfonos tienen pantallas mucho más grandes, lo que puede incrementar el consumo de batería.

Sin embargo, los dos nuevos teléfonos tienen un procesador 10nm más eficiente: el Qualcomm Snapdragon 835, o -- dependiendo de tu país y de tu operadora -- un nuevo Samsung Exynos. Qualcomm dice que su chip consume hasta 25 por ciento menos energía que su anterior chip, lo que podría contrarrestar el consumo de la batería de las pantallas de los nuevos S8.

Pero hay una gran ventaja aun cuando la duración de la batería decrezca: Samsung dice que la batería del Galaxy S8 no se desgasta tan rápido como la batería del Galaxy S7. El director de investigación y desarrollo de Samsung Oh Boo-keun nos dijo que el Galaxy S8 debería ser capaz de mantener el 95 por ciento de su carga después de dos años.





Con la colaboración de Lynn La.